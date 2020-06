Schkeuditz

Zwei schwere Raubstraftaten ereigneten sich am Montag in Schkeuditz.

Ein unbekannter Radfahrer raubte zunächst am Nachmittag einen Mann aus. Laut Polizei habe der Räuber zwischen 14 und 14.45 Uhr an der Ecke Turnerstraße/ Robert-Koch-Straße von seinem Opfer (57) Geld gefordert und ihm ins Gesicht geschlagen. Der 57-Jährige stürzte, brach sich den Oberschenkelknochen. „Der Täter entriss ihm darauf die Umhängetasche und fuhr zunächst vom Tatort weg“, so die Polizei. Kurze Zeit später sei er zurückgekommen, habe die Tasche neben das am Boden liegende Opfer geworfen, jedoch vorher 50 Euro daraus entnommen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Der Räuber soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug sehr kurze, helle Haare, sprach sächsisch.

Auf der Parkbank niedergeschlagen

Gegen 18.50 Uhr wurde dann auf einer Parkbank in der Teichstraße ein 29-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. „Darauf ging der Geschädigte bewusstlos zu Boden“, so die Polizei. Als er wieder zu sich kam, fehlten seine Börse samt EC-Karte, Ausweis sowie einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag.

Die Taten lassen Erinnerungen aufkommen an eine Reihe von Raubüberfällen im Vorjahr, bei denen ein Opfer starb. Im Dezember wurde ein 18-Jähriger dafür verurteilt.

Die Polizei bittet zu den aktuellen Straftaten um Hinweise. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0341 96646666.

Von -tv