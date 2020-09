Schkeuditz

Die Freude war ihnen sichtlich anzumerken. Während der Corona-Shutdown die feierliche Eröffnung des ersten Bauabschnitts der neuen Schkeuditzer Kita St. Martin verhindert hat, konnten Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) und Träger Tobias Münscher-Paulig, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Delitzsch/ Eilenburg, am Freitagmorgen Richtfest für den zweiten Bauabschnitt feiern.

Erster Abschnitt konnte nicht feierlich übergeben werden

Genau 60 Kinder sind bereits still und leise in den ersten Teil der Kita eingezogen. Ein paar von ihnen sorgten beim Richtfest am Freitag gemeinsam mit Pfarrer Axel Meißner für die musikalische Umrahmung des Programms – coronabedingt in einiger Entfernung zu den anderen Gästen. „Leider hat uns die Corona-Pandemie bei der schönsten aller Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Bergner in seiner Rede. „Wir haben alles fertig gestellt und konnten es nicht fröhlichen Kindern übergeben. Das war enttäuschend.“ Umso schöner sei es, nun Richtfest für den zweiten Teil der Kita feiern zu können. „Die 90 weiteren Plätze werden auch dringend gebraucht“, so Bergner. „Unsere Kitas sind voll, die nächste Einrichtung ist bereits in der haushalterischen Planung.“ Täglich gebe es Nachrichten, dass junge Familien in die Stadt ziehen.

Zweiter Abschnitt soll nächstes Jahr fertig werden

„So ein Richtfest ist immer ein besonderes Ereignis“, so Münscher-Paulig. „Die Einrichtung vor einem knappen halben Jahr zu besichtigen und gleich wieder schließen zu müssen, war für mich ein nachhaltiges Erlebnis.“ Er danke allen Mitarbeitenden und hoffe, dass auch der zweite Bauabschnitt im nächsten Jahr endlich eröffnet werden kann. „Wenn man durch Kitas in diesen Tagen geht, merkt man, wie viel Mut, Kraft, Hoffnung und Zuversicht einem Kinder und Erzieher in einer solchen Einrichtung geben können. Da können wir alle was lernen.“

Symbolischer letzter Nagel gesetzt – auch von den Kindern

Nach dem Richtspruch hämmerten Bergner und Münscher-Paulig den symbolischen letzten Nagel in ein Stück Holz. Was auch für die beiden gelernten Tischler gar nicht so einfach war. Am Ende hatte Bergner in Sachen Geschwindigkeit die Nase vorn. In einiger Entfernung klopften auch die Kinder Nägel in ein Holz – und hatten weit weniger Probleme als die Erwachsenen. „Wir können halt in vielen Dingen von den Kindern lernen“, meinte der Oberbürgermeister lachend.

Alle Plätze sind bereits ausgebucht

In der Käthe-Kollwitz-Straße entstehen insgesamt 150 Krippen- und Kindergarten-Plätze. Der Neubau wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Allerdings: Alle Plätze in der neuen Kita sind bereits ausgebucht. Die Betreuungssituation ist angespannt. Auch, weil in Schkeuditz immer mehr Wohnraum entsteht. Wer noch Bedarf hat, dem bleibt derzeit nur die Warteliste. Um künftig genügend Plätze zur Verfügung stellen zu können, setzt Schkeuditz noch immer auf den Bau einer Betriebskita, bei der Unternehmen ein Platzkontingent kaufen können.

Von Linda Polenz