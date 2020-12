Schkeuditz hält an Schwimmhalle fest

Schkeuditz

In seiner jüngsten Sitzung hat der Schkeuditzer Stadtrat beschlossen, welche Maßnahmen im Zuge des Strukturstärkungsgesetzes von der Kommune eingereicht werden. Der Bau eines Sportcampus’ inklusive Schwimmhalle steht dabei in der Liste an erster Stelle. Darüber gab es einige Diskussionen im Stadtrat.

Sportcampus, Kulturcampus , Kita

Weil die Bundesregierung den Braunkohle-Ausstieg beschlossen hat, erhalten die Kommunen Ausgleichszahlungen, um sie in Strukturen für neue Arbeitsplätze zu investieren oder Jobs zu sichern. Die Stadt will neben dem Sportcampus auch einen Kulturcampus errichten, das Straßenbaudepot sanieren und eine Kita in Radefeld neu bauen. „Die Reihenfolge ist keine Form der Priorisierung“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Allerdings steht das Schwimmbad nicht ohne Grund an erster Stelle.“

Anzeige

Insgesamt kosten die Maßnahmen 75 Millionen Euro

Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen der Stadt allein fürs Schwimmbad auf 20 Millionen Euro, hinzu kommen Sportanlagen und Kulturcampus für ebenfalls jeweils 20 Millionen Euro. Die Sanierungen des Straßenbahndepots werden auf zehn Millionen Euro geschätzt, der Neubau der Kita in Radefeld auf etwa fünf Millionen Euro.

Folgekosten bei Schwimmbad

„Mir macht insbesondere die erste Maßnahme, also das Schwimmbad, wirklich Sorgen“, erklärte Stadtrat Frank Sachsenröder (Freie Wähler). „Das ist schön, produziert nach hinten raus aber auch enorme Kosten.“ Der Stadtrat werde mit dem Beschluss den Haushalt über Jahre stark strapazieren. „Ja, die Folgekosten sind definitiv da, das ist richtig“, erwiderte Oberbürgermeister Bergner. „Aber wir gehen mit dem Beschluss keinerlei Verpflichtungen ein.“ Es sei vorerst lediglich eine Antragsstellung. „Zudem müssen wir ankreuzen, dass wir uns die Folgekosten leisten können.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beschluss einstimmig gefasst

Die Kita in Radefeld sei bisher nicht im Haushalt vorgesehen, so Bergner. „Aber Kitas sind eben auch Bestandteil dieses Förderprogramms“, sagte er. „Wir haben es mit reingenommen, weil wir ein Zeichen setzen wollten.“ Die Kosten für die einzelnen Projekte seien grobe Schätzungen. Der Beschluss, diese Maßnahmen in die Antragstellung zu nehmen, wurde einstimmig gefasst. Damit werden für alle Projekte Fördermittel beantragt.

Von Linda Polenz