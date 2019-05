Schkeuditz

Anhand einer Informationsvorlage haben die Schkeuditzer Stadträte im Verlauf der jüngsten Sitzung einen Überblick über die Haushaltsdurchführung des Jahres 2019 erhalten. Ergebnis: Schkeuditz hat mehr Geld als geplant zur Verfügung – etwa 1,2 Millionen Euro.

Damit sollen nun verschiedene Maßnahmen finanziert werden. So ist vorgesehen, das Feuerwehrgerätehaus um einen Stellplatz für ein Katastrophenschutz-Fahrzeug zu erweitern. Das kostet die Kommune 75 000 Euro.

Auch das Kulturhaus „Sonne“ profitiert vom Überschuss. Neben 175 neuen Stühlen für Galerie und kleinen Saal wird auch der Brandschutz in der Kultstätte überprüft – was mit 6600 Euro zu Buche schlägt. Die Stühle kosten insgesamt 50 600 Euro, die Stadt trägt davon 15 300 Euro.

Auch Diakonie und Bibliothek dürfen sich freuen

Außerdem bekommt die Diakonie für die Grundausstattung der neuen Kindertagesstätte in der Kernstadt einen Zuschuss in Höhe von 222 500 Euro. Auch dieser Betrag wird über die überplanmäßig freien Mittel gedeckt. So wie die voraussichtlich 19 500 Euro an Mehrausgaben, die für die Planung und Realisierung eines Sonnenschutzes an den Dachfenstern der Bibliothek Schkeuditz anfallen. Selbst die Stelle einer Bibliothekarin oder eines Bibliothekars kann ab 1. Oktober über den höheren, frei verfügbaren Kassenbestand realisiert werden.

Und nicht zuletzt ermöglicht der sich bietende finanzielle Spielraum die Durchführung des Projektes Schulsozialarbeit an der Thomas-Müntzer-Grundschule. Der kommunale Eigenanteil an der Finanzierung beträgt 10 000 Euro.

Die Sammelvorlage ging einstimmig durch.

Von Linda Polenz