„Schkeuditz ist mehr als der Flughafen und DHL“

Schkeuditz

Etwas mehr als die Hälfte seiner Amtszeit hat der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) hinter sich. Im LVZ-Interview spricht er über Wahlkampfversprechen, die Schwimmhalle, ein gallisches Dorf – und Fußball.

Herr Bergner, ein bisschen mehr als die Hälfte Ihrer siebenjährigen Amtszeit als Oberbürgermeister liegt hinter Ihnen. In welchen Momenten bereuen Sie, im Mai 2017 angetreten zu sein?

In keinem einzigen. Tatsächlich ist Oberbürgermeister für mich der zweitschönste Beruf der Welt – nach Tischler, was ich auch bin. Und das sage ich aus tiefster Überzeugung.

Was war Ihre erste große Herausforderung nach der Wahl?

Die Zweckvereinbarung zwischen den beiden Gymnasien in Schkeuditz und Markranstädt stand damals zur Debatte. Sie hatte viele Jahre die Existenz der beiden Häuser gesichert. Aufgrund der Entwicklung stand sie dann zur Disposition. Es gab einige in Schkeuditz, die daran festhalten wollten, aber ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass sie aufgelöst wird. Und jetzt, spätestens vier Jahre später, sehen wir, dass das richtig war. Beide Gymnasien stehen fester denn je auf eigenen Füßen.

Sie haben damals beim LVZ-Wahlforum gesagt, die neue Kita müsse eher als 2020 kommen. Sie wollten dafür die Gehwege aus dem Haushalt streichen. Nun ist die Kita in Gänze 2021 eröffnet worden. Gibt es wirklich so große Unterschiede zwischen Wahlkampf und Realität?

Wir haben damals sofort mit den Maßnahmen begonnen, insofern stimmte die Wahlkampfaussage. Allerdings dauern Verwaltungs- und Genehmigungsprozesse einfach. Heute brauchen wir übrigens schon die nächste Kita. An der arbeiten wir in Modelwitz, das ist kein Geheimnis.

Und noch ein Kernthema Ihres Wahlkampfes: das Schwimmbad. Sie versprachen, das Bad auf den Weg zu bringen. Da sind Sie ziemlich vorgeprescht, als Sie eine Finanzierung durch Flughafen, Freistaat und DHL forderten. Nun ist es um das Thema ruhig geworden. Wie sieht es damit aus?

Gut’ Ding will Weile haben. Ich habe immer gesagt, dass Schkeuditz das niemals allein stemmen kann, wir brauchen da Unterstützung. Und ich bleibe dabei, dass die genannten Akteure durchaus einen Beitrag – in welcher Größenordnung und Art auch immer – leisten müssen. Das hat diese Region verdient. Ich bin voller Zuversicht, dass es gelingen wird, das Schwimmbad zu realisieren.

Nun ist Schkeuditz eine der reichsten Kommunen des Landkreises Nordsachsen, wenn nicht die reichste. Warum bauen Sie das Schwimmbad nicht einfach aus Eigenmitteln?

Weil wir das tatsächlich nicht können. Ja, wir zahlen die höchste Kreisumlage. Dennoch sind wir keine reiche Stadt. Wir stemmen auch Investitionen in Pflichtaufgaben in Größenordnungen – Schulhausbau, Kitabau, Straßenbau. Wir kämpfen bei jedem Doppelhaushalt darum, dass er ausgeglichen ist. Wir haben die Verwaltung erweitern müssen, weil das Wachsen einer Stadt in dem Tempo, wie es gerade in Schkeuditz passiert, natürlich auch mehr Personal im Rathaus mit sich zieht.

Allerdings wollen Sie ja nicht nur ein Schwimmbad, sondern einen ganzen Sportcampus inklusive Stadion. Angenommen RB Leipzig hat die Nase voll von Leipzig und will im Umland bauen: Würden Sie als überzeugter Carl-Zeiss-Jena-Fan RB-Geldgeber Dietrich Mateschitz auf Schkeuditzer Stadtgebiet mit offenen Armen empfangen?

Ich gönne der großen Vorstadt Leipzig einen Fußballklub, der in der 1. Bundesliga spielt, und verspüre da keinen Neid.

Gibt es etwas, das Sie ärgert, weil Sie es bisher nicht geschafft haben?

Ich musste lernen, Geduld zu entwickeln. Nicht alles, was man erreichen möchte, erreicht man gleich. Das ärgert mich tatsächlich manchmal.

Ihre Partei, die CDU, hat im Stadtrat keine Mehrheit. Wie schaffen Sie es dennoch, Ihre Vorhaben durchzusetzen?

Es geht nicht darum, meine Vorhaben durchzusetzen. Es geht darum, die Themen, die diese Stadt voranbringen, umzusetzen. Dafür bedarf es keiner Mehrheit einer Partei, sondern einer sachorientierten Zusammenarbeit im Stadtrat – und einer Verwaltung, die konzentriert an den Themen arbeitet. Ich bin sehr glücklich, beides zu haben. Aber es geht nicht um mich oder meine Vorstellungen. Es geht um die Stadt. Und die hat sich in den vergangenen vier Jahren wirklich gut entwickelt. Städtebaulich und wirtschaftlich.

Liegt das nicht vielmehr daran, dass die Menschen gerade wieder von der Stadt aufs Land ziehen? Oder provokant gefragt: Ist das nicht eher mit Ihnen, als durch Sie passiert?

Wir profitieren in der Tat von unserer großen Vorstadt. Wir haben im Speckgürtel von Leipzig eine Dynamik bei den Ansiedlungen, die uns natürlich auch zugute kommt. Für mich ist auch der Flughafen nicht verhandelbar, genauso wenig DHL. Dadurch sind viele in Lohn und Brot und finden gute Rahmenbedingungen vor.

Was war bislang Ihre schmerzlichste Niederlage? Wo sind Sie nicht vorwärtsgekommen?

Es ist keine Niederlage, aber manchmal beschäftigen mich Dinge aus dem Stadtrat noch tagelang. Zuletzt war das beim Thema Sanierung der Albanuskirche der Fall. Da ging es um 40 000 Euro, drei Prozent der Gesamtinvestitionssumme, die wir als Kommune dazugeben wollten. Ich habe nicht verstanden, wieso es da so eine Diskussion gab. Die Kirche und die Gemeinde sind wichtig für die Stadt und wir können uns die Unterstützung leisten. Diese Debatte hat mich wirklich noch lange beschäftigt.

Sie haben zu Beginn Ihrer Amtszeit gesagt, Sie wollten Stadtrat und Ortschaftsräte bei Entscheidungen einbinden. Nun wird Ihnen, vor allem aus Dölzig, immer wieder mal das Gegenteil vorgeworfen. Ist Dölzig Ihr gallisches Dorf?

Ich wertschätze die Dörfer. Das sage ich nicht nur, das meine ich auch. Ich wohne selbst auf dem Dorf und komme auch vom Dorf. Ich verpasse kaum eine Ortschaftsratssitzung; außer, ich habe wirklich einen wichtigen anderen Termin. Mir ist sehr daran gelegen, Hinweise und Feedback aus den Ortsteilen zu bekommen. Konstruktive Kritik ist jederzeit willkommen. Und zu Ihrer Frage: Ich habe Asterix und Obelix ausgesprochen gern geschaut und habe durchaus Sympathien für das gallische Dorf.

Was haben Sie noch vor in den verbleibenden drei Jahren?

Dafür bräuchte es mindestens vier Umland-Seiten in der LVZ.

Dann anders gefragt: Was werden Ihre größten Herausforderungen als Oberbürgermeister in den nächsten Jahren sein?

Zum Beispiel die Vorfelderweiterung des Flughafens. Ich möchte in die Köpfe möglichst vieler bekommen, dass die Medaille zwei Seiten hat. Wir brauchen die Wirtschaft und die sich wirklich gut entwickelnde Struktur. Wir haben jetzt etwa 2600 gewerbesteuerzahlende Unternehmen in der Stadt. Das ist die eine Seite. Aber ich möchte neben den genannten Akteuren auch dem Hauptgesellschafter des Flughafens, dem Freistaat Sachsen, klarmachen, dass man für die Menschen hier auch etwas tun muss. Damit sind wir wieder beim Thema Schwimmbad. Das wird ein dickes Brett. Ich möchte bei diesem Thema vor 2024 noch ein paar Schritte weiterkommen. Hinzu kommen mindestens eine neue Kita und die Erweiterung der Grundschule. Es liegt schon noch ein bisschen was vor uns. Ich verstehe die Bezeichnung Bürgermeister so, dass als Erstesder Bürger kommt und danach der Meister.

Sie haben einen Wunsch frei. Welcher wäre das?

Dass der FC Carl Zeiss Jena wieder in der 2. Fußball-Bundesliga spielt.

Und für Schkeuditz wünschen Sie sich?

Dass wir nicht immer nur als die Stadt des Flughafens gesehen, sondern alle Facetten betrachtet werden. Wir haben viel mehr zu bieten: unzählige engagierte Vereine, die Aue, den Schladitzer See. Schkeuditz ist mehr als der Flughafen Leipzig/Halle und DHL.

Von Linda Polenz