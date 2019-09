Schkeuditz ist wieder Mitglied im Tourismusverband

Schkeuditz

Sein oder nicht sein – das war die Frage im jüngsten Schkeuditzer Stadtrat. Nach dem Austritt zum 31. Dezember 2017 schlug die Stadtverwaltung dem Stadtrat vor, dem Tourismusverband Leipziger Neuseenland wieder beizutreten.

Destination Schkeuditz fand keine Berücksichtigung mehr

„Der Austritt aus dem Verein hat dazu geführt, dass weniger Informationen aus der Region die Stadt erreichten und auf Printmedien die Destination Schkeuditz keine Berücksichtigung mehr fand“, hieß es in der Beschlussvorlage. Der sanfte Tourismus entwickle sich langsam, aber stetig. „Der Auwald im Süden, der Schladitzer See im Norden, die Kernstadt und die Ortsteile bieten ausreichend Potenzial, das es zu entwickeln und zu fördern gilt“, heißt es weiter.

Haynaer Strand ist größtes Pfund

Tatsächlich sieht auch Sandra Brandt vom Tourismusverband ein großes Potenzial in Schkeuditz. „Vor allem der Haynaer Strand mit seiner wunderbaren Bühne ist das größte Pfund, das es in Schkeuditz gibt“, erklärte sie. Hinzu käme der Auwald mit dem Elster-Saale-Radweg. „Den haben wir schon in der Werbung“, so Brandt. „Aber bisher mit Groitzsch und Pegau. Schkeuditz spielt in den entsprechenden Flyern keine Rolle.“

Pro Einwohner einen Euro aus dem Stadthaushalt

Das soll sich nun ändern. Pro Einwohner muss die Stadt einen Euro an den Verband zahlen – und wird damit in die Werbeprodukte aufgenommen. Für Schkeuditz bedeutet das einen Beitrag von etwa 18 000 Euro pro Jahr. „Dieses Geld ist direkte Wirtschaftsförderung“, meinte Brandt. Vor allem der Einzelhandel würde durch den Tourismus stark profitieren. „Das komplette Marketing übernehmen wir“, so Brandt. Die Kommunen seien zuständig für die Gästeinformation vor Ort sowie die Entwicklung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.

Unterstützung für AG Tourismus

In Schkeuditz gibt es seit Januar die Arbeitsgruppe Tourismus. Die Mitglieder sind Stadträte, Ortschaftsräte, Unternehmen, Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. „Gemeinsam entwickeln wir Ideen, die es dann umzusetzen gilt“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Die Mitgliedschaft im Verband ist dafür sehr förderlich.“ Sandra Brandt sagte von Seiten des Tourismusverbandes Unterstützung zu. Am Ende stimmten die Stadträte mit drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen dem Wiedereintritt in den Tourismusverband zu.

Von Linda Polenz