Schkeuditz

Der Schkeuditzer Stadtrat hat entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Auf der Tagesordnung stand jetzt ein strategischer Grundstückskauf – um für eine eventuelle Grundschulerweiterung Platz zu haben.

Umweg über Flächentausch

Ursprünglich wollte die Stadt das Grundstück kaufen, das nördlich an die Thomas-Müntzer-Grundschule grenzt. Das kam allerdings für den Grundstückseigentümer nicht in Frage. „Der derzeitige Eigentümer hat das Grundstück von einer komplizierten Erbengemeinschaft erworben und plante eventuell eine Sanierung des dreigeschossigen Wohnhauses auf der Fläche“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Die Verwaltung habe dem Eigentümer Kaufinteresse angezeigt, er habe jedoch abgelehnt. „Für ihn kam nur ein Grundstückstausch in Frage“, so Bergner.

Grundstück kostet 22 880 Euro

Daraufhin hat die Stadt ein anderes passendes Grundstück gesucht – und in der Herderstraße gefunden. „Diese Fläche gehört der Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft“, erläuterte der Oberbürgermeister. „Die damit aber nichts besonderes geplant hatte.“ Die Stadt erwarb also das 520 Quadratmeter große Grundstück zu einem Bodenrichtwert von 44 Euro pro Quadratmeter, also für insgesamt 22 880 Euro.

Das Grundstück in der Thomas-Müntzer-Straße ist 579 Quadratmeter groß und hat einen Bodenrichtwert von 43 Euro je Quadratmeter, also einen Gesamtwert von 24 897 Euro. Der Stadtrat machte schließlich mit zwei einstimmigen Beschlüssen den Weg für Kauf und anschließenden Tausch frei.

Steigende Preise: Verhandlungen für Grundstückskäufe werden immer schwieriger

„Derzeit ist ein stetiger Preisanstieg für Baulandflächen zu verzeichnen“, begründete die Stadtverwaltung die Vorlage. „Es zeigt sich, dass sich die Verhandlungen mit Grundstückseigentümern zum Erwerb von Grundstücken, zum Beispiel für Schulerweiterungen oder Kindergärten, immer schwieriger darstellen.“ Zum einen lägen die Preisvorstellungen weit auseinander, zum anderen würden die Eigentümer lieber tauschen statt verkaufen. „Es ist aber wichtig, dass wir diese strategischen Grundstücke in unser Eigentum bringen“, so Bergner. Ob die Fläche schließlich zur Erweiterung der Thomas-Müntzer-Grundschule benötigt werde, lasse sich derzeit nicht sagen, erklärte der Oberbürgermeister. „Aber falls wir in diesem Bereich tätig werden müssen, können wir es jetzt auch.“

Von Linda Polenz