Schkeuditz

An zwei Stellen gibt es derzeit Bauarbeiten, weitere werden folgen: In Schkeuditz werden die Haltestellen barrierefrei umgebaut und mit Wartehäuschen versehen.

„Das ist noch nicht an allen Stellen in der Stadt der Fall und das wollen wir nun ändern“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Grund dafür ist ein Förderprogramm, das diese Wartehäuschen mit bis zu 100 Prozent fördert. „Lediglich einige Planungsleistungen müssen von der Kommune getragen werden“, erklärt Bergner. Die 100-Prozent-Förderung gilt für die PlusBus-Strecken, der Rest werde mit 90 Prozent gefördert.

An zwei Stellen wird gearbeitet

Derzeit sind die Bauarbeiter an zwei Stellen dabei, die Haltestellen umzubauen. Zum einen an der Merseburger Straße in Höhe des Gasthof Wehlitz auf der Südseite, also in Richtung Schkeuditz-Zentrum. Zum anderen an der Siebelstraße in Glesien, auch auf der südlichen Seite. Die Arbeiten an den beiden Haltestellen werden voraussichtlich bis Ende Juli dauern.

Geplant ist dann, im kommenden Jahr mit den nächsten Haltestellen fortzufahren. „Voraussetzung für die Förderung ist, dass Barrierefreiheit hergestellt wird“, so der Oberbürgermeister. Das sei noch nicht an jeder Stelle der Fall. Die Kosten dafür betragen etwa 30 000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für das Wartehäuschen in Höhe von etwa 6000 Euro.

Weitere Haltestellen sind in Planung

Fürs nächste Jahr ist unter anderem die Bushaltestelle an der Dölziger Kirche in Richtung 186 zum Umbau geplant. Zudem soll in der Merseburger Straße das Häuschen auf der anderen Seite gebaut werden. Ebenfalls in der Planung: die Haltestelle in der Ernst-Thälmann-Straße in Glesien in Richtung des Flughafens und in der Hemmestraße in Richtung Kernstadt.

„Wir wollen das nach und nach abarbeiten“, erklärt Oberbürgermeister Bergner. Das brauche natürlich alles etwas Zeit, sagt er. „Aber am Ende muss dann keiner mehr im Regen an der Haltestelle auf den Bus warten.“

Von Linda Polenz