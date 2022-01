Schkeuditz rüstet weitere Straßenlaternen auf LED um

Schkeuditz

Die Stadt Schkeuditz erneuert ihre Straßenbeleuchtung – und das mit Tempo. In diesem Jahr sollen insgesamt 250 000 Euro in die Umstellung auf LED investiert werden. Die Mittel für die neuen Leuchten sollen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer fließen. „Wenn diese Summe investiert ist, basieren nur noch etwa 20 Prozent der Straßenlaternen auf der alten Technik“, erläuterte der inzwischen in den Ruhestand verabschiedete Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler) zuletzt im Stadtrat.

Straßen sind noch nicht bestimmt

Welche Straßen genau mit LED-Technik ausgestattet werden, das stehe noch nicht fest, sagte Dornbusch. „Das wird in nächster Zeit mit dem Planer entschieden.“ In jedem Fall sollen die Restbestände an alten Laternen weiter abgeschmolzen werden. Dies gelte besonders für die Ortsteile. Allerdings sei die Umstellung in manchen Fällen gar nicht so einfach. „Wir haben Laternen, die als ein Leuchtpunkt einen großen Bereich ausleuchten“, so Dornbusch. Mit entsprechendem Stromverbrauch. „Wir wissen noch nicht, ob wir durch die LED dann ein oder zwei Laternen mehr an diesen Stellen brauchen.“

Förderprogramm läuft aus

In einem ersten Schritt würden zunächst die Standorte realisiert, für die es Fördermittel gibt, ergänzte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Und es wäre schon eine gewaltige Leistung, wenn am Ende nur noch 20 oder 25 Prozent der alten Laternen übrig bleiben.“ In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die LED-Umstellung mit Fördermitteln realisiert, das entsprechende Programm sei allerdings nicht verlängert worden, heißt es in einer entsprechenden Vorlage für den Stadtrat. Deshalb sei es notwendig, die weitere Modernisierung aus eigenen Haushaltsmitteln voranzutreiben, so Rathauschef Bergner.

Stadtwerke rüsten um

Bisher sind etwa 48 Prozent der Straßenlaternen im Schkeuditzer Stadtgebiet umgestellt. „Es hat sich bisher gezeigt, dass durch die Umstellung auf LED bis zu zwei Drittel der Stromkosten eingespart werden“, sagte der Oberbürgermeister. „Aus diesem Grund ist der Einsatz weiterer Mittel sinnvoll.“ Zu den bereits modernisierten Straßenzügen zählt unter anderem die Bahnhofsstraße in der Schkeuditzer Kernstadt. Aber auch in einigen Ortsteilen wurde bereits mit der Umstellung begonnen. Die Arbeiten führen die Stadtwerke Schkeuditz durch.

Von Linda Polenz