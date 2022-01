Schkeuditz stellt sich als Wirtschaftsstandort vor

Schkeuditz

Der Flughafen und DHL sind als Wirtschaftsunternehmen in Schkeuditz durchaus bekannt. In einer Broschüre, die derzeit nur online verfügbar ist, zeigt die Stadt nun, dass es noch viele andere Unternehmen gibt, die Schkeuditz als Standort offenbar zu schätzen wissen. Auf 27 Seiten stellt sich die Stadt als Wirtschaftsstandort vor und porträtiert einzelne Unternehmen und Wirtschaftszweige.

Mehr Beschäftigte als Einwohner

„Schkeuditz ist nicht nur DHL und Flughafen“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Schkeuditz ist auch Stadt der Mode, des Mittelstands und des Handwerks.“ So gebe es beispielsweise eine Taschen- und eine Eismanufaktur sowie verschiedene Bauunternehmen. Mehr als 19 000 Menschen sind in der Großen Kreisstadt beschäftigt – mehr als in Schkeuditz leben. „Wir haben insgesamt etwa 2600 steuerzahlende Unternehmen in der Stadt“, so Bergner. „Und dabei einen guten Mix.“ Neben vielen Logistikern gebe es zahlreiche Handwerksbetriebe und einen soliden Mittelstand. „Aber natürlich haben wir auch einige Global Player wie DHL oder Amazon.“

Zwölf Gewerbegebiete

Insgesamt stehen in Schkeuditz zwölf Gewerbegebiete mit 400 Hektar Fläche zur Verfügung. Vor allem die Anbindung an den Flughafen, die Autobahnen 9 und 14 sowie den Schienenverkehr sei bei vielen Unternehmen ein Argument für die Ansiedlung. Als Vorteile führt die Broschüre zum Wirtschaftsstandort allerdings auch die 14 Kinderbetreuungseinrichtungen, vier Grundschulen, Oberschule, Gymnasium und das Berufsschulzentrum auf. Ebenfalls als Standortfaktor aufgeführt: die Freizeitangebote. Schkeuditz verfügt demnach über 600 Hektar Auen- sowie 366 Hektar Flüsse- und Seenlandschaft. Etwa 120 Vereine und Initiativen gestalten die Stadt mit.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr als 100 000 Gäste jährlich

„Schkeuditz erlebt im Wirtschaftssegment eine unglaubliche Dynamik in den vergangenen Jahren“, so Bergner. „Das ist wirklich spannend, zu erleben.“ Als Ausblick werden der gerade entstehende Bürocampus, die Ansiedlung von MyTheresa sowie mit Dornier die Aussicht auf erneuten Flugzeugbau in Schkeuditz genannt. „Zudem gibt es aber beispielsweise auch Bedarf zum Übernachten in der Stadt“, meint Bergner. „Aus meiner Sicht brauchen wir ein weiteres Hotel.“ Derzeit verzeichnet Schkeuditz mehr als 100 000 Gäste jährlich. Denen steht zum Übernachten unter anderem das Globana Airport Hotel zur Verfügung.

Broschüre derzeit nur digital

Die Broschüre soll es in kleiner Auflage auch in gedruckter Form geben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Vorwiegend solle jedoch das digitale Format genutzt werden. „Durch die unglaublich dynamische Entwicklung unserer Wirtschaftslandschaft ist eine gedruckte Broschüre schnell inaktuell“, so Bergner. Zu finden ist die Zusammenstellung auf der Webseite der Stadt Schkeuditz unter www.schkeuditz.de.

Von Linda Polenz