Schkeuditz sucht die Supertanne

Schkeuditz

Weihnachten rückt näher und damit für die Stadt Schkeuditz ein ganz besonderes Casting: Auch in diesem Jahr wird wieder die Supertanne für den Schkeuditzer Markt gesucht. „Bewerben können sich alle Tannenbesitzer aus der Kernstadt oder Dölzig“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU).

Größe: Acht bis zehn Meter

Die Tanne soll dann in der Adventszeit den Schkeuditzer Markt zieren. „Deshalb muss sie eine Größe von acht bis zehn Metern haben“, so Bergner. „Damit die Besitzer so wenig Arbeit wie möglich haben, würde unser Technischer Service die Tanne fällen, abholen und alles wieder ordentlich hinterlassen.“ Wer beim Casting für die Supertanne mitmachen möchte, kann sich in der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 034204/88241 melden.

OBM will Baum zusammen mit Bürgern schmücken

Am 28. November soll die Supertanne dann in einer gemeinschaftlichen Aktion geschmückt werden. Der Oberbürgermeister möchte – wie bereits im vergangenen Jahr – mit allen interessierten Schkeuditzern einen Weihnachtsbaum aus der Tanne machen. Los geht es um 15 Uhr. „Alle können die Dinge mitbringen, die sie gern an den Baum hängen möchten“, erklärt Bergner. Einzige Bedingung: Es darf kein Glas sein, wenn Kugeln, dann aus Plastik.

Neben dem Markt wird auch der Rathausplatz eine Tanne bekommen, die gibt es allerdings schon. Sie stammt aus Schkeuditz.

Von Linda Polenz