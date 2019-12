Schkeuditz wird keine Fair-Trade-Stadt

Schkeuditz

Markkleeberg hat es schon, Leipzig auch. Schkeuditz allerdings wird es vorerst nicht bekommen: das Siegel Fairtrade-Stadt. Der Stadtrat sprach sich am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit gegen eine entsprechende Vorlage der Stadtverwaltung aus. Damit wird sich Schkeuditz nicht um den Titel „Fairtrade Town“ bemühen.

Nicht die Welt retten, aber besser machen

„Durch den Kauf von Fairtrade-Produkten soll ein Umdenken in den Köpfen der Menschen erreicht werden. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung der sozialen Gerechtigkeit in den Ländern des Südens“, heißt es in der Vorlage. Und weiter: „Die Große Kreisstadt Schkeuditz trägt somit zu einem gerechten Wirtschaftssystem bei.“ So weit, so gut. „Wir werden damit nicht die Welt retten, aber es ist ein Schritt, um sie etwas besser zu machen“, ergänzte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU).

Fünf Bedingungen müssen erfüllt werden

Um Fairtrade-Stadt zu werden, hätte Schkeuditz fünf Bedingungen erfüllen müssen. So müsste im Büro des Oberbürgermeisters ausschließlich Fairtrade-Kaffee und ein weiteres Produkt aus fairem Handel verwendet werden. Zudem müssten auch die lokalen Einzelhändler und Gastonomen fair gehandelte Produkte anbieten. Auch die öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kirchen hätten Fairtrade-Produkte anbieten müssen, zudem hätte es Bildungsaktivitäten zum Thema „Fairer Handel“ geben müssen. An erster Stelle steht allerdings ein positives Votum des Stadtrates, sich um den Titel Fairtrade-Stadt zu bemühen. Verliehen wird das Zertifizierungssiegel von der Fairtrade Labelling Organisation.

Erfolg lässt sich nicht messen

„Ich stelle mir das problematisch vor“, sagte Stadtrat Rainer Haase ( FDP). „Da ist viel zu tun. Wer soll denn das alles machen?“ In fünf Jahren würde keiner mehr darüber reden. „Ich sehe und finde den Sinn darin nicht.“ Der Aufwand sei überschaubar, meinte der Oberbürgermeister. „Die Überzeugung in den Köpfen der Menschen zu erreichen, das lässt sich allerdings nicht in Vollzeitäquivalenten messen.“ Auch ein Erfolg der Kampagne lasse sich schwer beurteilen. „Was wir erreichen können, ist, dass das Thema in die Köpfe kommt.“

Verlust der Freiwilligkeit

Das lasse sich allerdings auch ohne das Siegel Fairtrade-Stadt schaffen, meinte Stadträtin Bärbel Kinski (Freie Wähler). „Ich kaufe Produkte, die meinen Vorstellungen entsprechen“, sagte sie. „Das ist eine freiwillige Entscheidung.“ Mit dem positiven Beschluss dieser Vorlage sei es aber keine freiwillige Entscheidung mehr. „Zumindest nicht für den Imbissbesitzer, der dann den fair gehandelten Kaffee ausschenken muss.“ Sie sei dafür, die Sache anzugehen, dafür brauche es aber keinen Titel. „Ja, wir bräuchten auch keine Olympischen Spiele und könnten trotzdem Sport treiben“, entgegnete Oberbürgermeister Bergner. „Es geht in diesem Fall nicht um das Ziel sondern darum, einen Weg zu gehen.“ Natürlich werde man es nie schaffen, dass alle mitmachen, so Bergner. „Aber wir können damit einen Anstoß geben.“

Stadtrat lehnt ab

Der Stadtrat sah es anders – und votierte mit einer deutlichen Mehrheit von zwölf Nein- zu sechs Ja-Stimmen gegen die Vorlage.

