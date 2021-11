Schkeuditzer Bürgermedaille für Chef des Leichtathletikclubs

Schkeuditz

Unter dem Beifall der Abgeordneten ist Thomas Lindner, Vorsitzender des Leichtathletikclubs Schkeuditz (LAC), am Donnerstagabend während der Stadtratssitzung mit der Bürgermedaille 2021 ausgezeichnet worden. „Die Gründung des LAC im Jahr 2017 als eigenständiger Verein ist seiner Vision zu verdanken“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) in seiner Laudatio.

Gelebte Partnerschaft zu den Partnerstädten

Zudem sei Lindner ein Aktivist der gelebten Freundschaft zu den Sportvereinen in den Schkeuditzer Partnerstädten Oslavany und Bühl. „Er ist immer noch als Trainer aktiv und arbeitet mit der Leibniz- und der Sonnenblumen-Grundschule zusammen“, freute sich Bergner.

Medaille wird seit 2000 verliehen

Die Bürgermedaille wird in Schkeuditz seit dem Jahr 2000 verliehen. Alljährlich werden damit Bürgerinnen und Bürger der Stadt geehrt, die sich im besonderen Maße engagieren. Über die eingegangenen Vorschläge entscheidet der Stadtrat. Im Fall von Thomas Lindner votierte er einstimmig.

Noch bis 2024 Vorsitzender

„Ich freue mich über diese Auszeichnung, gebe den Dank aber an mein LAC-Team und an meine Familie weiter“, sagte der Ausgezeichnete. „Alleine kann man so etwas nicht stemmen.“ Noch bis 2024 wolle Lindner Vorsitzender des Vereins bleiben, verriet der Oberbürgermeister. „Und dann hat der Verein ein Problem“, befand er. „Aber ich bin sicher, die Nachfolge wird geregelt werden.“

Von Linda Polenz