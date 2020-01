Schkeuditzer Christen feiern Epiphaniasfest

Schkeuditz

Wie in jedem Jahr feierte die evangelische Albanus-Kirchgemeinde Schkeuditz am 6. Januar das Epiphaniasfest. Genutzt wurde dazu die beheizte Altscherbitzer Kirche. Pfarrer Axel Meißner empfing am Montagabend etwa 100 Gläubige.

Weihnachtliche Lieder

Zu diesem Anlass hatte der Meißner selbst die Trompete herausgeholt und die Besucher begrüßt – gemeinsam mit Sigrid Bruns am Klavier. Die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar – Symbol des 6. Januar – standen an der Krippe. Die Andacht war musikalisch-weihnachtlich. Der Chor der Art Kapella unter Leitung von Stefan Langenberg und „Canto Vitalis“ unter Leitung von Elena Rose brachten mit ihren Gesängen noch einmal Festtagsstimmung in die Altscherbitzer Kirche. Neben „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Sind die Lichter angezündet“ sangen die Musiker auch „White Christmas“.

Spenden werden benötigt

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Meißner für die große Unterstützung zur Sanierung der Albanuskirche. „Allerdings brauchen wir weiterhin Spenden“, so Meißner. Ein neuer Bauabschnitt sieht vor, die Feuchtigkeit zu reduzieren und den Fußboden zu erneuern. Benötigt werden insgesamt noch etwa 900 000 Euro, um die Sanierung komplett abzuschließen. Im vergangenen halben Jahr sind etwa 60 000 Euro gespendet worden. Um Unterstützung zu bekommen, hat der Pfarrer schon Bittbriefe an die Landeskirche, die Deutsche Stiftung Denkmal, die Stadtwerke Schkeuditz und die Stadtverwaltung geschickt. Der nächste Bauabschnitt soll im März starten. Im vergangenen Jahr wurde bereits der Kirchturm saniert.

Von M. Strohmeyer / L. Polenz