Schkeuditzer Friedensbaum ist eine Stechpalme

Schkeuditz

Die Stadt Schkeuditz bleibt ihrer Tradition treu und pflanzt anlässlich des Weltfriedenstages auch in diesem Jahr den aktuellen „Baum des Jahres“. Dabei handelt es sich 2021 um eine Stechpalme. Seit Mittwoch steht ein solches Exemplar am Rathausplatz am Eingang des kleinen Parkes. Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU), Bau-BM Lothar Dornbusch sowie Mitglieder aus den Stadtratsfraktionen der Freien Wähler Dölzig, der Linken und der Grünen brachten den Baum gemeinsam in die Erde. Mit dabei war auch die 95-jährige Edith Galle vom Ortsverband der Linkspartei, die diese Baumpflanzaktion einst mit begründet hatte. Das Pflanzloch vorbereitet hatte der Technische Service Schkeuditz. „Der Baum kann bis zu 300 Jahre alt und bis zu 15 Meter hoch werden. Er ist sehr robust und kommt mit dem jetzigen Klima zurecht“, sag dessen Leiter René Fröhlich.

„Sirenenalarm bleibt“

Bergner lenkte in seiner kurzen Ansprache die Aufmerksamkeit aber auch auf das politische Weltgeschehen. Angesichts der täglichen weltweiten Nachrichtenlage werde um so klarer, wie wertvoll Frieden sei und wie weit weg manche Region von diesem Frieden ist. Und der Klimawandel beeinflusse nicht nur die Wahl der neu zu pflanzenden Bäume, sondern zeige angesichts zunehmender Unwetterereignisse auch die Notwendigkeit einer funktionierenden Alarmierung der Menschen. „Dabei spielen Sirenen eine große Rolle, egal, ob sich da nun einige aufregen, dass sie es stört. Die Sirenen sind notwendig und bleiben, über ihren Einsatz bei einem Notfall wird bei uns nicht diskutiert.“

Von Michael Strohmeyer