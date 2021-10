Schkeuditzer Kulturtage laden zu Konzerten und Ausstellungen

Schkeuditz

Mit einem Konzert des Glesiener Chores Arion sind am Wochenende die diesjährigen Kulturtage in Schkeuditz gestartet. Bis zum 21. November wird an verschiedenen Kulturstätten ein buntes Programm geboten.

Vortrag im Stadtmuseum

Weiter geht es bereits am Mittwoch um 18 Uhr im Stadtmuseum. Der Oschatzer Robert Schmidt hält einen Vortrag zum Siebenjährigen Krieg. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Ebenfalls ohne Eintritt ist am Donnerstagabend eine Lesung des Schriftstellers Henner Kotte in der Stadtbibliothek zu erleben. Um 19 Uhr geht es um „Die dreizehn Leben des Richard Rohde“ – ein Roman.

Lesung in der Stadtbibliothek

Am nächsten Dienstag finden gleich zwei Veranstaltungen im Rahmen der Kulturtage statt. Um 17 Uhr wird in der Rathausgalerie eine Ausstellung zum 100. Geburtstag von Edith Müller mit ihren Werken eröffnet. Um 19 Uhr liest Sandrine Albert in der Stadtbibliothek aus ihrem kulinarischen Bordeaux-Krimi „Mord au Vin“. Am 14. Oktober lädt die Villa Musenkuss um 18 Uhr unter dem Motto „Bunt sind schon die Wälder“ zum Herbstkonzert der Instrumentalschüler. Alle drei Veranstaltungen sind für Besucher kostenfrei.

Halloween am Biedermeierstrand in Hayna

Weiter geht es dann am 20. Oktober mit einem weiteren Herbstkonzert. Die Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen spielt um 15 Uhr im Kulturhaus „Sonne“ auf. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls im Kulturhaus „Sonne“ stehen am 30. Oktober Tone Fish auf der Bühne. Sie bieten bei ihrer „Irish Night“ irische Musik Spielfreude und eigenen Sound. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 16 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an der Abendkasse. Tags drauf begrüßt der Haynaer Strandverein alle großen und kleinen Halloween-Fans ab 16 Uhr am Biedermeierstrand. Neben allerlei Schauerlichkeiten können Besucher ihre Kürbisschnitzkünste unter Beweis stellen oder sich im Gruselkabinett erschrecken lassen. An verschiedenen Marktständen warten seltene Schätze oder magische Überraschungen.

Konzert in der Altscherbitzer Kirche

Ein Highlight gibt es dann am 7. November. In der Kirche Altscherbitz spielen ab 17 Uhr beim 15. Sonderkonzert der Villa Musenkuss die Leipziger Stadtpfeiffer „Faszination Brass“. Werke von Susato, Bach, Debussy, Rodrigo und Gershwin, ungewöhnlich und heiter bearbeitet. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gitarren-Workshop in der Villa Musenkuss

Am 13. November können Interessierte selbst zur Gitarre greifen. In der Villa Musenkuss heißt es um 10 Uhr „Nimm 3 – Songs für drei Akkorde“, ein Gitarren-Workshop mit Hans-Peter Marx. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene, allerdings muss die eigene Gitarre mitgebracht werden. Am 21. November lädt das „Leipziger Symphonieorchester“ zu einem Operettenkonzert in die „Sonne“ ein. Los geht es um 15 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro. Während der gesamten Kulturtage ist in der Galerie „art Kapella“ die Ausstellung „m.m.m.“ jeden Dienstag und Mittwoch sowie Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr kostenfrei zu sehen.

Von Linda Polenz