Schkeuditzer Kulturtage werden zur Kulturwoche

Schkeuditz

Die Schkeuditzer Kulturtage sind eine feste Größe im jährlichen Terminkalender der Stadt. Auch in diesem Jahr wird es die Kulturtage geben – coronabedingt allerdings anders als in der gewohnten Form.

Kulturprogramm in einer Woche

„Wir haben lange überlegt, ob wir die Kulturtage machen oder nicht“, sagt Angelika Diedrich, die Vorsitzende des Vereins Kulturkreis Schkeuditz, der die Kulturtage gemeinsam mit Partnern alljährlich organisiert. „Wir haben uns dann dafür entschieden, allerdings wird es diesmal eine Kulturwoche.“ Statt verteilt auf anderthalb Monate im Oktober und November finden die Veranstaltungen diesmal innerhalb von einer Woche vom 4. bis 13. September statt. „Auch das Vorziehen um einen Monat haben wir bewusst entschieden“, so Diedrich. Denn: Im September könnten viele Veranstaltungen noch draußen stattfinden.

Straßenmusiker spielen in Schkeuditz auf

Los geht es am 4. September um 20 Uhr mit der offiziellen Eröffnung im Kulturhaus „Sonne“. An diesem Abend soll es eine Lichtinstallation an allen Kultur-Orten der Stadt geben. Nach der Eröffnung haben die einzelnen Kulturstätten abgesehen vom Biedermeier-Strand bis 24 Uhr eigene Programme. Besonderes Highlight: Im Kulturhaus „Sonne“, der Stadtbibliothek und dem Stadtmuseum werden „Künstler – Songwriter Konzerte“ mit Musikern vom Verlag „Oh, my music!“ gespielt.

Comic-Workshop in der Stadtbibliothek

Am 6. September findet in der Kirche Altscherbitz das traditionelle Saison-Eröffnungskonzert der Villa Musenkuss statt. Los geht es um 18 Uhr mit Java Five „The art of vocal Swing“. Der Eintritt kostet 15 Euro. Bereits am Tag zuvor können Interessierte von 10 bis 15 Uhr an verschiedenen Comic-Workshops in der Stadtbibliothek teilnehmen. Ebenfalls in der Stadtbibliothek findet am 8. September um 15.30 Uhr eine Vorlesestunde statt, der Eintritt dazu ist frei.

Leipziger Pfeffermühle zu Gast in der „Sonne“

Sächsische Balladen von Lene Voigt mit Hella Winter gibt es am 9. September um 19 Uhr im Hof des Stadtmuseums. Der Eintritt kostet drei Euro. „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ ist als Marionetten-Haustheater am 12. September um 15 Uhr im Kulturhaus „Sonne“ zu Gast. Der Eintritt kostet zwei Euro. Am selben Tag singt um 16.30 Uhr der Chor Arion in der Kirche Glesien. Das Kabarett Leipziger Pfeffermühle zeigt ebenfalls am 12. September um 20 Uhr im Kulturhaus „Sonne“ das Programm „Ach wie gut, dass niemand weiß...“. Eintritt: 20 Euro.

„Es ist ein tolles Zeichen“

Auch am 13. September finden drei Veranstaltungen statt. Los geht’s um 11 Uhr mit der Einweihung des Kunstobjektes „Gedenkort Kursdorf“ an der Kirche Kursdorf. Um 13 Uhr findet in der Art Kapella die Finissage der Jubiläumsausstellung statt. Und um 15 Uhr spielt das Leipziger Symphonieorchester im Kulturhaus „Sonne“ auf. Eintritt: zehn Euro.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr Kultur anbieten können und sich hier alle Kulturschaffenden der Stadt einbringen“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Bei aller Vorsicht und dem sorgsamen Umgang mit der Gesundheit ist das ein tolles Zeichen.“

Von Linda Polenz