Schkeuditz

Der Markt in Schkeuditz soll umgestaltet werden. Bereits jetzt – pünktlich zum Sommer – läuft das Wasserspiel wieder, nach dem Stadtfest kommen Bäume hinzu, weitere Maßnahmen sind geplant. Schlechter steht es um den Stadtpark – dort kann derzeit wegen zu hoher Kosten nicht investiert werden.

Wasserlauf in Betrieb, Pflanzkübel folgen

„Die Begrünung ist die existenzielle Aufgabe einer Stadt, aber auch aller anderen Beteiligten“, erklärt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Deshalb werde der Begrünung des Marktes nun auch ein besonderer Stellenwert zuteil. „Aber es kann sich auch jeder privat fragen, wie er sich selbst dem Thema Klimawandel entgegen stellen kann.“ Vor wenigen Tagen hat die Kommune den Wasserlauf auf dem Markt wieder in Betrieb genommen. Nach dem Stadtfest sollen Pflanzkübel mit Bäumen folgen. „Zunächst sind sechs große Kübel vorgesehen“, so Bergner. „Drei südlich des Tisches oder der Bühne und drei dort, wo jetzt die Poller sind.“ Weitere Pflanzungen: nicht ausgeschlossen. „Wir werden jetzt mal schauen und ein kleines Konzept entwickeln, wo noch Bäume hin können“, sagt Bergner. „Gepflanzt werden kann dann ja ohnehin erst im Oktober.“

Bürger können mitgestalten

In den sozialen Medien gab es teils heftige Kritik am Wasserlauf und an der Gestaltung des Marktes an sich. Von Wasserverschwendung ist die Rede. „Dem können wir ganz klar widersprechen“, so Bergner. „Das Ganze ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Das Wasser, das hinabfließt, wird aufgefangen und wieder nach oben gepumpt.“ Die grundsätzliche Gestaltung des Marktes könne man unterschiedlich sehen, erklärt Bergner. „So, wie er ist, hat er auch seine guten Seiten.“ Natürlich könne man allerdings jederzeit ein 20 Jahre altes Konzept überdenken. „Wir werden den Markt nicht grundhaft verändern“, meint Bergner. „Aber jeder Bürger ist eingeladen, Ideen zur Gestaltung zu äußern. Wir schauen dann, was umsetzbar ist.“ Schließlich müsse man eben auch sehen, dass die Begrünung einer Stadt eine freiwillige Aufgabe sei. Anders, als beispielsweise das Bereitstellen von Kita-Plätzen, wozu die Kommune verpflichtet ist. „Eine Begrünung kostet ja nicht nur in der Anlage sondern auch in der Pflege“, so Bergner. „Aber aus meiner Sicht sind das gut angelegte Gelder.“

Kein Geld für den Stadtpark

In Sachen Stadtpark muss er im Stadtrat allerdings eine Absage erteilen. „Da würde eine Wiederinbetriebnahme des Wasserspiels zu viel Geld kosten, das ist momentan nicht darstellbar“, erklärt Bergner. „Es ist ja nicht nur die reine Inbetriebnahme. Solche Wasseranlagen sind sehr pflege- und wartungsintensiv.“ Aber auch für den Stadtpark werde an einer Konzeption gearbeitet, die sei aber nicht in den nächsten Monaten zu erwarten.

Müll ist großes Problem

„Unser Ziel ist es, die Stadt auch in Sachen Grünanlagen attraktiver zu machen“, meint Bergner. „Und da kann jeder mithelfen.“ Das Thema Müll habe jeder Schkeuditzer selbst in der Hand. „Das Aushängeschild einer Stadt ist die Sauberkeit“, sagt er. „Und da gibt es bei uns durchaus noch Luft nach oben.“ Wenngleich der Technische Service immer wieder bemüht ist, den Müll schnellstmöglich wegzuräumen, werde einfach zu viel einfach in die Grünanlagen geworfen. „Hier muss sich jeder selbst fragen, inwieweit er zu einem lebenswerten Schkeuditz beitragen kann.“

Von Linda Polenz