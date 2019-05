Schkeuditz

Autofahrer brauchen in Schkeuditz in den nächsten Monaten starke Nerven. Am Montag beginnt die Baustelleneinrichtung, ab 3. Juni ist dann der erste Abschnitt voll gesperrt: Die Mühlstraße in Schkeuditz, die Bundesstraße 186, wird auf einer Strecke von 510 Metern erneuert. Die Maßnahme dauert 29 Kalenderwochen, voraussichtlich bis zum 13. Dezember – und läuft in drei Bauabschnitten mit jeweiliger Vollsperrung.

Fahrbahn, Gehwege und Parkbuchten werden erneuert

Konkret geht es um einen Abschnitt der B 186 zwischen der Anbindung Mühlberg bis einschließlich des Knotens Hallesche Straße/ Markt. Dort werden nach Aussagen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Fahrbahn, Gehwege und Parkbuchten erneuert. Vor der Einmündung Anstaltsgasse und in Höhe des Museums wird es künftig Fahrbahnteiler zur sicheren Querung von Fußgängern und Radfahrern geben. Von Seiten der Stadt Schkeuditz wird gleichzeitig die Straßenbeleuchtung neu gemacht.

Mühlstraße dringend sanierungsbedürftig

Im ersten Bauabschnitt wird die Straße vom Markt bis zum Topfmarkt gesperrt. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und besonders umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und auf den Umleitungsstrecken“, heißt es aus dem Lasuv. Auch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) bittet um Verständnis. „Es sind alle betroffen“, sagt er. „Aber die Maßnahme ist notwendig und richtig.“ Die Mühlstraße sei baulich dringend sanierungsbedürftig. „Dem Lasuv und der Stadt bleibt nichts anderes übrig, als diesen grundhaften Ausbau jetzt durchzuziehen.“ Ihm sei bewusst, dass es zu Einschränkungen und Belastungen kommen wird. „Das ist nicht zu ändern. Ich hoffe und wünsche, dass es zu keinen Bauverzögerungen kommt und die Straße tatsächlich bis Jahresende fertig ist.“

Augenarzt setzt Notsprechstunde aus

Die großräumige Umleitung erfolgt über die B 181, A 9 und B 6. Die Gegenrichtung wird analog geführt. Damit sollten alle Autofahrer erheblich höhere Fahrtzeiten einrechnen. Zum Unmut der Anwohner und Dienstleister in Schkeuditz. „Unser täglicher Arbeitsweg wird dadurch mehr als verdoppelt“, schimpft etwa Augenarzt Christian Zeumer, der in Markranstädt wohnt, seine Praxis aber in Schkeuditz hat. Nicht ohne Konsequenzen: „Aus diesem Grund können wir unsere bisher sehr großzügig vorgehaltene Notsprechstunde ab 7.30 Uhr während des Zeitraums nicht anbieten“, teilt er mit. Er verweist auf den augenärztlichen Notdienst für Nordsachsen.

Parkplatz des Tennisvereins für Anwohner frei

Auch für die Eltern, deren Kinder die Tageseinrichtung in der Anstaltsgasse besuchen, gibt es Einschränkungen. „Die Park- und Zufahrtsituation ist während des Baus stark eingeschränkt“, hieß es zu einer Bürgerinformationsveranstaltung vom Lasuv. „Wir bitten die Anwohner, sich die Zeit zu nehmen, die im Umfeld vorhandenen Parkmöglichkeiten zu nutzen und zur Kita zu laufen.“ Gute Nachrichten dagegen für die Anwohner: Sie dürfen den Parkplatz des Tennisvereins nutzen. Das gab die Stadt in der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekannt.

Bau dauert bis Ende 2019

Der Bau wird insgesamt voraussichtlich bis Ende 2019 andauern. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf etwa 1,4 Millionen Euro. Hauptkostenträger ist der Bund. Die Stadt Schkeuditz trägt einen Anteil von etwa 500 000 Euro.

Von Linda Polenz