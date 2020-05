Schkeuditzer OBM Bergner erteilt Alleingängen beim Fluglärm Absage

Schkeuditz

In einem Schreiben hat sich der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) deutlich zum Vorstoß von vier Leipziger Bundestagsabgeordneten zur Abschaffung der Südabkurvung des Flughafens Leipzig-Halle geäußert. Auch im Stadtrat am Donnerstagabend war der Schriftwechsel Thema.

Bereits im Februar forderten die Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe ( SPD), Monika Lazar (B90/ Die Grünen), Jens Lehmann ( CDU) und Sören Pellmann ( Die Linke) die Abschaffung der so genannten kurzen Südabkurvung vom Flughafen. Dadurch soll die Belastung der Anwohner durch „massiven Fluglärm“ minimiert werden, wie es in dem gemeinsamen Schreiben hieß.

Südabkurvung selten genutzt

„Ich finde es falsch, wenn die Lärmbetroffenen gegeneinander ausgespielt werden“, so Bergner im Stadtrat. Deshalb hat er sich – gemeinsam mit seinen Bürgermeister-Kollegen Steffen Schwalbe aus Rackwitz und Steffen Kunnig aus Kabelsketal – in einem Schreiben, das der LVZ vorliegt, an den Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann gewandt. Darin legen die Stadtoberhäupter unter anderem dar, dass die Lärmbelastung der Südabkurvung im Vergleich zum Gesamtbetrieb des Flughafens eher gering ist. Denn: Das Verfahren „kurze Südabkurvung“ werde nur bei Ostwindwetterlagen genutzt. „In den Monaten Januar und Februar haben 17 Flugzeuge die kurze Südabkurvung genutzt, bei insgesamt 5752 Abflügen“, heißt es in dem Schreiben. „Dies entspricht einem Anteil am Gesamtflugbetrieb von 0,3 Prozent.“ Darüber hinaus dürfe dieses Verfahren ausschließlich in der Zeit von 6 bis 22 Uhr genutzt werden, damit seien die Nachtstunden nicht betroffen. „Im Ergebnis kann man bei diesem Flugverfahren im Vergleich zu anderen Ortschaften im Umfeld des Flughafens eher von einer geringen Belastung durch Fluglärm ausgehen“, so die Bürgermeister.

951 Mal nächtlicher Lärm

Dem Schreiben an den Abgeordneten liegt zudem eine Tabelle bei, die die Pegelbereiche der einzelnen Kommunen zeigt. Demnach wird in Leipzig nachts pro Jahr einmal ein Bereich von 55 bis 60 Dezibel erreicht, in Schkeuditz dagegen 951mal, in Kabelsketal sogar 1122mal. Im Pegelbereich zwischen 60 und 65 Dezibel ist ausschließlich die Gemeinde Schkeuditz mit 14 Flugbewegungen betroffen. „Von Ihnen als Bundestagsabgeordnete erwarten wir, dass Sie den Blick für die Gesamtregion haben oder entwickeln und die Interessen nicht an einer Stadt- oder Wahlkreisgrenze aufhören“, heißt es. „Hierzu gehört auch, den Flughafen als Garant für die sehr gute Entwicklung der Stadt Leipzig und des Umlandes zu erkennen. Den Preis dafür wird das Umland nicht allein zahlen!“ Man könne nur mit gemeinsamen Anstrengungen Abhilfe schaffen, unkoordinierte Alleingänge seien nicht zielführend. „In diesem Sinn bieten wir Ihnen auch gern ein persönliches Gespräch an, um die Sachlage zu erläutern.“

Abgeordnete halten an Antrag fest

In einem Antwortschreiben, das der LVZ ebenfalls vorliegt, machen die Abgeordneten nochmals deutlich: „Wir sind der Auffassung, dass die Forderung der betroffenen Bürger hinsichtlich der Einschränkung von Fluglärm berechtigt ist“, heißt es. Eine entsprechende Petition zur Abschaffung der Südabkurvung sei an die Bundesregierung überwiesen worden. Von einem persönlichen Gespräch wöllten die Abgeordneten auf Grund der allgemeinen Situation aber Abstand nehmen.

Von Linda Polenz