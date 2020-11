Schkeuditzer Rathaus soll saniert werden

Schkeuditz

Das Rathaus in Schkeuditz soll energetisch saniert werden. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Allerdings nur dann, wenn es für die Sanierung Fördermittel gibt.

„Das Projekt ist schon seit Jahren ein Thema“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) die entsprechende Beschlussvorlage. Wegen anderer Pflichtaufgaben wurde sie allerdings immer wieder verschoben. „Jetzt haben wir Fördermittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro dafür avisiert bekommen“, so Bergner. Gegen einen Eigenanteil von zehn Prozent. Eben weil das Projekt schon länger Thema ist, seien auch die Planungen bereits vorbereitet. „Deshalb haben wir diese Maßnahme für die Fördermittel eingereicht“, sagt der Oberbürgermeister. „Wir wissen nicht, ob wir die Mittel bekommen, aber es ist auf dem Weg.“

180 000 Euro Eigenmittel

Der Stadtrat sollte nun einer überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 180 000 Euro zustimmen – für eben jene zehn Prozent Eigenanteil. Die Deckung der Eigenmittel soll aus den Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres erfolgen. Der Eigenanteil soll für vorbereitende Maßnahmen wie beispielsweise das Erstellen von Musterfenstern oder Dämmarbeiten verwendet werden. Allerdings nur dann, wenn der Fördermittelgeber zustimmt, dass die Baumaßnahme vorzeitig beginnen kann, auch ohne den gegebenenfalls später eintreffenden Fördermittelbescheid bereits vorliegen zu haben.

Historisch wichtige Fenster

„Ich lege Wert darauf, dass die historischen Fenster im Rathaus erhalten bleiben“, meinte Stadtrat Frank Sachsenröder (Freie Wähler). Das sei in jedem Fall auch im Sinne der Stadtverwaltung, erklärte der Oberbürgermeister. Gefördert werden soll das Projekt im Rahmen der Umsetzung von „Klima- und Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Investitionen zur energetischen Sanierung von Infrastrukturen“, heißt es in der Beschlussvorlage. „Da verschiedene Gewerke in die Umsetzung der Maßnahme eingebunden werden, stellt diese eine Strukturförderungsmaßnahme dar.“

Fast ein Viertel Wärmeenergie sparen

Saniert werden sollen die Fenster des Ratssaals, der Büroräume, der Flure und des Ratskellers. Zudem stehen die Wärmedämmung der Obergeschossdecke von oben und der Kellerdecke von unten auf dem Plan. Laut einem aus dem Jahr 2012 vorliegenden Energiebericht können mit den Maßnahmen bis zu 23 Prozent des im Rathaus anfallenden Wärmeenergiebedarfs eingespart werden. Mit der Sanierung soll auch der sommerliche Wärmeschutz auf der Südseite verbessert werden – um für ein besseres Raumklima für die Mitarbeiter zu sorgen.

