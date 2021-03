Schkeuditzer Schulen bereiten Start vor

Schkeuditz

In den weiterführenden Schulen geht am Montag der Präsenzunterricht wieder los. In Schkeuditz bereiten sich die Oberschule und das Gymnasium auf die Schüler vor. Beide wollen bei der Beschulung neue Wege gehen – um das Wechselmodell bestmöglich durchführen zu können.

Förderverein besorgt Kameras für Übertragung

„Bis kommenden Dienstag werden bei uns zehn Räume hergerichtet, aus denen Unterricht für die Schüler übertragen werden kann, die gerade nicht anwesend sind“, erklärt Thomas Schönfeldt, der Leiter des Gymnasiums Schkeuditz. Die Gelder für die Technik habe der Förderverein bereit gestellt. „Bei uns starten die fünften bis elften Klassen im Wechselmodell“, so Schönfeldt. Die Klassenstufe 12 sei ohnehin schon eine Weile da und werde vollständig unterrichtet. „Bei Kursen, die mehr als 16 Schüler haben, findet der Unterricht in verschiedenen Räumen statt.“

Zunächst freiwillige Tests

Schönfeldt macht deutlich, dass es am Montag zunächst mit freiwilligen Schnelltests losgeht. Getestet würden ausschließlich die Klassen 7 bis 10. „Das heißt: Am Montag kommen sehr viele ungetestete Menschen an die Schule“, sagt der Schulleiter. Bei den Tests helfe die Lessing-Oberschule, in deren Räumen die Abstriche vom geschulten Personal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) genommen werden.

Oberschule führt Tests durch

„Deshalb geht bei uns die Schule auch erst am Dienstag richtig los“, erklärt Oberschulleiter Jens Hünecke. Selbsttests gebe es auch bei ihm bisher nicht. Es werde auf Freiwilligkeit gesetzt. „Bei den Abschlussklassen hatten wir eine Schüler-Test-Quote von fast 100 Prozent“, so der Schulleiter. „Wie viele es diesmal sind, wissen wir aber noch nicht.“ Auch die Oberschule setze auf Übertragung des Unterrichts, die Technik sei über den Digitalpakt Schule finanziert worden. „Noch funktioniert nicht alles“, sagt Hünecke. „Aber wir arbeiten daran.“

Klassenzimmer-Prinzip für Schüler

Ein kompliziertes Einbahnstraßen-System innerhalb des Schulgebäudes müsse es bei ihm nicht geben. „Wir haben genügend Eingänge, um die Schüler voneinander zu trennen“, sagt er. „Und wir haben natürlich das Klassenzimmer-Prinzip, wodurch die Kinder und Jugendlichen getrennt in einem Raum bleiben.“ Er habe noch nie so oft wie in den vergangenen Tagen gehört, dass sich Schüler auf die Schule freuen. „Das ist ein tolles Zeichen“, meint Hünecke. „Und wir freuen uns natürlich auch auf unsere Schüler.“

Lehrer freuen sich auf Schüler

So geht es auch den Lehrern am Schkeuditzer Gymnasium. „Drei Monate sind eine lange Zeit gewesen“, sagt Schönfeldt. „Wir freuen uns, am Montag die Schüler wieder begrüßen zu können. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, allen Beteiligten einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen.“

Von Linda Polenz