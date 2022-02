Schkeuditzer Schulen – die Kreidezeit ist vorbei

Schkeuditz

Große Umstellung für die Lehrer an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Schkeuditz: Nach den Winterferien wird es in ihren Klassenräumen nur noch digitale Tafeln geben. Die Zeit der grünen Kreidetafeln ist passé. Die Stadt hat die Umrüstung mit Mitteln aus dem Digitalpakt Schule finanziert. Mehr als 100.000 Euro flossen in die moderne Technik.

Insgesamt 60 digitale Tafeln angeschafft

„Wir sind sehr glücklich“, sagt Jens Hünecke, der Leiter der Schkeuditzer Lessing-Oberschule. „Das ist schon eine Evolution, die unsere Schule da durchmacht.“ Die Monteure sind gerade dabei, die 24 Tafeln zu installieren. Neben Hüneckes Bildungseinrichtung sind auch die vier kommunalen Grundschulen mit Digitaltafeln ausgestattet worden. Insgesamt sind 60 Exemplare inklusive Hydraulik und aufklappbaren, beschreibbaren Seitenflügeln eingebaut worden. „Die Seitenteile waren manchen Lehrern sehr wichtig“, erläutert der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Das hat vor allem psychologische und keine pädagogischen Gründe.“ Er halte diesen Schritt für einen Paradigmenwechsel in den Schkeuditzer Klassenzimmern. „Nicht inhaltlich, aber methodisch.“

Neue Tafeln für alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Schkeuditz – deshalb müssen die alten raus.

Schulungen in neuer Dölziger Schule

Damit die Lehrer sich ordentlich darauf vorbereiten konnten, gab es zahlreiche Schulungen im Neubau der Dölziger Paul-Wäge-Grundschule. Das Haus stand bislang leer, erhielt die neuen Tafeln zu Übungszwecken – und konnte von den Lehrern aller Schulen genutzt werden. „Das ist nun schon der dritte sichtbare Schritt in puncto Digitalisierung“, betont Bergner. Zunächst seien Schüler-Endgeräte für all jene angeschafft worden, denen zu Hause keine Laptops zur Verfügung stehen. Insgesamt 60.000 Euro sind in diese Maßnahme geflossen. „Danach haben wir die Lehrer für insgesamt 64.000 Euro ausgestattet“, so Bergner. Deren Notebooks ließen sich nun leicht via W-Lan mit den Tafeln verbinden. „Ein Beamer ist nicht nötig. Das war uns wichtig, denn das sind meist Energiefresser und die sind anfällig in der Wartung.“ Für die Grundfunktionalität der Tafeln werde nicht mal ein Laptop benötigt.

Tafelbild geht direkt an Kinder in Quarantäne

Der Oberbürgermeister macht beim Aufbau dann auch gleich den Praxistest. Verschiedene Lineaturen bis hin zu Notenpapier lassen sich einstellen. Mit dem Handrücken wird Geschriebenes wieder weggewischt. „Wir hatten massive Ausfälle durch Corona“, erläutert Schulleiter Hünecke. „Von 19 Klassen waren noch vier da und davon zwei auch nur zum Teil.“ Dank der digitalen Technik könne das Tafelbild nun direkt zu den Schülern, die daheim in Quarantäne sitzen, gesendet werden. „Ich bin ein großer Fan von Kreidetafeln“, sagt Hünecke. „Aber ich kenne auch die Möglichkeiten, die ich jetzt mit den digitalen habe.“

Auch der Technische Service bekommt eine Tafel

Für die Lehrer sei die Umstellung natürlich auch eine große Herausforderung und ein Lernprozess, sagt der Oberbürgermeister. „Ich bin aber sicher, dass alle diese Herausforderung meistern und die Chance dahinter erkennen“, betont er. Neben den Schulen bekomme auch der Technische Service in seinem neuen Beratungsraum im Gebäude der Stadtwerke Schkeuditz eine solche digitale Tafel.

Von Linda Polenz