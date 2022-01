Schkeuditzer Spielmusem schließt in diesem Jahr

Schkeuditz

Winfried Gaudlitz’ Spielzeugmuseum ist in Schkeuditz seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Institution. Doch zum Jahresende will der 87-Jährige aufhören. Bis dahin öffnet er mittwochs sowie in Schulferien an Wochenenden jeweils von 14 bis 16 Uhr seine Spielzeugschau. Gruppen und Familien können nach Vereinbarung auch zu Extra-Terminen die Ausstellung besichtigen. Kleinere Exponate stehen ab sofort zum Verkauf.

Lieblingsstück ist die „Rhein“

Der Abschied nach 23 Jahren fällt Gaudlitz nicht leicht. „Es ist schon viel Wehmut dabei. Begonnen hatte meine Sammelleidenschaft 1969 mit dem Kauf von Spielzeug für meinen vierjährigen Sohn. Zu der Märklin-Eisenbahn mit Handaufzug gesellten sich schnell weitere Spielsachen. „Mein ältestes Stück ist eigentlich gar kein Spielzeug, sondern ein Muster der Lok ‚Rhein‘ von 1852, die beim Transport von Karlsruhe vom Lastkahn in den Rhein gefallen ist“, sagte Gaudlitz.

Seit Umzug in der Schillerstraße

Die „Rhein“ gelte als die älteste nicht zerstörte Dampflokomotive Deutschlands. Deren Modell sei eines seiner Lieblingsstücke. Erst 2018 war wiederholt ein Versuch gescheitert, die echte Lok aus dem Rhein zu bergen, berichtete der Sammler. Anfangs zeigte Gaudlitz seine Sammlung in der Straße Zum Herrnholz, seit dem Umzug sie in der Schillerstraße 44 zu sehen. Kontakt für Besichtigungstermine: Tel. 034 04 6 08 23 oder 60050 (Museum) oder auch per E-Mail unter winfried.gaudlitz@t-online.de.

Von Michael Strohmeyer