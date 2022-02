Schkeuditzer Stadtrat diskutiert über Entwicklung der Aue

Schkeuditz

Die Leipziger Nordwestaue braucht in den kommenden Jahren mehr Wasser, damit diese einzigartige Landschaft überleben kann – das ist bekannt. Wie aber nun genau das gelingen kann und wie dieses Gebiet künftig aussieht, soll ein Auenentwicklungskonzept betrachten. Daran arbeiten derzeit verschiedene Akteure unter Federführung der Stadt Leipzig. Im Schkeuditzer Stadtrat wurde ein erster Stand jüngst vorgestellt.

Historischer Zustand wird nicht angestrebt

„Das Ziel ist, dem Auwald auch kurzfristig mehr Wasser zur Verfügung zu stellen“, erklärte Torsten Wilke, Abteilungsleiter Freiraumentwicklung im Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer. Wie dann die Aue aussieht, das sei allerdings noch nicht klar. „Wir streben nicht an, den heutigen Zustand in einen historischen Zustand zu versetzen“, so Wilke. Vielmehr gingen die Beteiligten bei der Erstellung des Konzeptes von der Struktur und Funktion der Aue aus. „Dieses Gebiet wird – auch in Schkeuditz – intensiv genutzt. Landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und zur Erholung“, so Wilke. „Deshalb wollen wir für die Aue einen neuen Entwicklungsstand, der das berücksichtigt, die Funktion dieser Landschaft aber wieder herstellt.“

Schkeuditz will beteiligt werden

Auch die Stadt Schkeuditz habe ein Interesse daran, dass die Aue renaturiert wird. „Ein großer Teil dieses Landschaftsgebietes liegt in Schkeuditz“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Wir wollen da als Verwaltung und Stadtrat eingebunden und mitgenommen werden.“ Die Themen müssten ergebnisoffen besprochen und ausgewertet werden. „Es geht hier nicht nur um den Auwald in Leipzig“, sagte er. „Wir wollen uns auch einbringen und gehört werden.“

Landwirt sorgt sich um Anbauflächen

Das Thema Hochwasser spiele eine entscheidende Rolle, erklärte Stadtrat Werner Dressler (Freie Wähler). „Da erwischt es nicht nur Schkeuditz sondern auch den Auensee“, sagte er. „Dieses Thema sollte unbedingt mit betrachtet werden.“ Ihm stoße vor allem auf, dass mit den Landwirten, die Flächen in der Aue haben, zuletzt gesprochen wird, bemängelte indes Stadtrat Thomas Gründling (Freie Wähler). „Ich bin selbst Landwirt. Wir haben kaum noch eine Möglichkeit, zu wirtschaften. Im Norden breitet sich immer mehr Industrie aus, nun sollen auch die Auenflächen verschwinden.“ Es werde mit den Akteuren vor Ort gesprochen, was möglich ist, versprach Wilke.

Vierstufige Entwicklungsmöglichkeit

Im nächsten Schritt werde nun ein Entwicklungsziel festgelegt. Es gebe eine vierstufige Entwicklungsmöglichkeit, über die jeweiligen Stufen von A+ bis C müsse diskutiert werden. Dabei sehe A+ die Rückversetzung in den Ursprungszustand vor, sagte Wilke. „Uns ist aber bewusst, dass wir das nicht erreichen können.“

Von Linda Polenz