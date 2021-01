Schkeuditzer Stadtrat fordert Lärmschutzwand

Schkeuditz

Es war der einzige Beschluss am Donnerstagabend: Der Schkeuditzer Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung nochmals zur Stellungnahme zum geplanten Industriegebiet in Lützschena verständigt. Und die Meinungen sind weiterhin kontrovers.

Beim 24-Stunden-Betrieb fliegen die Fetzen

Bereits in der Sitzung im Dezember wurde eine vorläufige Stellungnahme nur nach kontroversen Diskussionen beschlossen. Nun sind die Anmerkungen der Fraktionen eingeflossen. Die fordern unter anderem, die Ansiedlung von Industrie mit einem 24-Stunden-Betrieb zu untersagen. „Das finde ich nicht zielführend“, meinte Stadtrat Chris Bageritz (parteilos), der auch Ortsvorsteher von Glesien ist. „Ich sehe für ein Industriegebiet in diesem Bereich kein Problem.“ Stadträtin Evelyn Hütel (B90/ Die Grünen) sah’s anders. „Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man sagen kann, dass das dort alles nicht so schlimm wäre“, sagte sie. Die Ortslagen Papitz und Modelwitz seien ohnehin schon geplagt, was das Thema Lärm betrifft. „Soll ich jetzt auch jedem Industriegebiet in Glesien zustimmen?“

Zwei Enthaltungen bei Beschluss

In der Stellungnahme fordert die Stadt nun auch eine Schallschutzwand zum Schutz der Bürger in Papitz und Modelwitz. Zudem soll es nach Ansicht der Schkeuditzer eine eigene Zufahrt zum Industriegebiet geben. Am Ende stimmten die Stadträte einstimmig, mit zwei Enthaltungen, zu.

Von Linda Polenz