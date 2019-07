Schkeuditz

Der Schkeuditzer Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung konstituiert. Insgesamt 22 Stadträte entscheiden nun über die Themen, die die Stadt bewegen. Alle Parteien, die zur Wahl angetreten sind, haben den Einzug in Fraktionsstärke geschafft, daher haben sich nun sechs Fraktionen gegründet.

Die größte Fraktion ist mit neun Sitzen die der Freien Wähler. Zum Vorsitzenden wurde – wie bereits in der vergangenen Legislaturperiode – Thomas Knauf gewählt. Auf die Freien Wähler folgt die CDU-Fraktion mit fünf Sitzen. Vorsitzende der Christdemokraten im Stadtrat ist Katrin Gurt. Brauchte die FDP nach der Wahl 2014 noch die CDU, um durch eine gemeinsame Fraktion auch in den Ausschüssen sitzen zu können, führt Rainer Haase nun eine eigene Fraktion an. Zwei Sitze konnte die FDP bei der Kommunalwahl im Mai erringen. Ebenfalls jeweils zwei Sitze und eigene Fraktionen haben die Grünen, die SPD und die Linken.

Um das Wahlergebnis in den Ausschüssen angemessen berücksichtigen zu können, wurde die Zahl der Sitze im Stadtentwicklungsausschuss auf neun angehoben. So haben in allen drei Ausschüssen des Stadtrates, neben Stadtentwicklung betrifft das den Technischen und den Verwaltungsausschuss, die Freien Wähler künftig drei, die CDU zwei und alle anderen Fraktionen jeweils einen Sitz.

Von Linda Polenz