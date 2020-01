Schkeuditzer Stadtrat wird digital

Schkeuditz

Der Stadtrat Schkeuditz wird digital. Wie Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) mitteilt, stellt die Stadt das Ratssystem komplett um. Der Prozess sei bereits gestartet, komplett fertig soll alles im Mai sein.

Bisher fährt der Hausmeister die Unterlagen aus

Etwa 100 Seiten Papier bekommt jedes der 22 Ratsmitglieder. Pro Sitzung – Ausschuss und Stadtrat. Manche Vorlagen dann auch doppelt, weil sie für den Stadtrat ja nochmal ausgedruckt werden. „Bisher fährt der Hausmeister immer alle 22 Adressen ab und steckt die Packen in den Briefkasten“, erklärt der Oberbürgermeister. Das soll sich nun ändern. „Wir haben etwa 40 Tablets angeschafft“, sagt Bergner. „Derzeit werden die entsprechenden Programme installiert.“

Vorlagen künftig per App abrufbar

Zudem soll das Ratsinformationssystem eigene Zugänge für Stadt- und Ortschaftsräte bekommen. „So können alle Vorlagen mit einer App aufgerufen werden“, erklärt Bergner. Für die Bürger ändert sich nichts, auch weiterhin werden die Tagesordnungen von öffentlichen Sitzungen in den Schaukästen in den Ortsteilen ausgehängt. „Wir müssen die Sitzungen ortsüblich bekannt machen“, so Bergner. „Dem kommen wir natürlich weiterhin nach.“

Auch für Bürger Vorlagen künftig online

Ansonsten könnten die Schkeuditzer auch schon bisher ein Ratsinformationssystem nutzen. Auf der Webseite der Stadt sind die Tagesordnungen der anstehenden Sitzungen veröffentlicht. Derzeit sieht man vor der Sitzung nicht, was hinter den einzelnen Punkten steckt. „Das soll sich künftig ändern“, erklärt der Oberbürgermeister. Dann könnten interessierte Bürger die entsprechenden Vorlagen vor der Sitzung lesen – natürlich nur, wenn sie auch im Stadtrat oder den Ausschüssen öffentlich behandelt werden.

Von Linda Polenz