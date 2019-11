Schkeuditzer erzählen Schkeuditzer Geschichten

Schkeuditz

Am Sonntag wird in der Schkeuditzer Art Kapella eine ganz besondere Ausstellung eröffnet. Interviewt seit 2017 erzählen Schkeuditzer von Schkeuditz. Ihre Erlebnisse, Geschichten und Gefühle zeigt die Ausstellung „Hin und Weg. Schkeuditzer Geschichten zwischen Bahnen.“ Das Ergebnis ist nicht nur in der Art Kapella zu sehen, sondern am Sonntag live auf Radio Blau zu hören.

Menschen, die hier arbeiten, wohnen und sich engagieren

„Thema dieses zweijährigen Projektes ist die Schkeuditzer Bürgerschaft, ihre Stadt, ihre Geschichte und Kultur, ihr Lebens-, Arbeits- oder Geburtsort Schkeuditz“, so die Ausstellungsmacher. „Am Ende des Projektes 2019 entsteht ein Feature, das die Stimmen, Recherchen, Quellen und Materialien hörbar macht und ein akustisches Zeichen setzt.“ Dazu wurden Schkeuditzer interviewt, die ihr Leben in und ihre Eindrücke von Schkeuditz aus verschiedenen Perspektiven schildern. So kommen Menschen zu Wort, die wegen des Arbeitsplatzes in die Stadt kamen oder weil sie einen neuen Wohnort suchten, Menschen, die sich engagieren oder einfach nur die Lage am Auwald wunderbar finden. Über die Gespräche wird sich den verschiedenen Seiten der Stadt Schkeuditz genähert. Die Geschichten berichten von großen und kleinen Ereignissen und Erlebnissen.

Live-Übertragung auf Radio Blau

Besonderes Highlight: Das Radiofeature, das neben der Ausstellung entstanden ist, wird zur Vernissage live auf Radio Blau gesendet. Zudem werden Besucher der Ausstellungseröffnung die Uraufführung des Soundtracks aus dem Radiofeature von Komponist Knut Müller mit dem Chor Art Kapella erleben. Neben Werken des Schkeuditzer Komponisten Johann Staricius wird der Chor eine Schkeuditzer Version des Liedes „In dieser Stadt“ von Hildegard Knef singen.

Los geht’s um 13.30 Uhr. Die Ausstellung ist dann vom 17. November bis zum 22. Dezember in der Art Kapella zu sehen.

Von Linda Polenz