Schkeuditz

Wer in Schkeuditz ein Verwaltungsanliegen hat, also beispielsweise den Personalausweis beantragen oder verlängern möchte, kann seine Termine dafür nun auch online buchen. Dadurch entfallen die Wartezeiten auf den jeweiligen Ämtern. Derzeit dabei sind das Steueramt, das Standesamt, das Bürgeramt sowie die Ortsteilverwaltungen von Dölzig, Glesien und Radefeld.

Keine Termine mehr für Juli

Eine Eheschließung anmelden, Geburtsurkunde fürs Kind bekommen, Hund an- oder abmelden – für die meisten Verwaltungsangelegenheiten können die Schkeuditzer nun auf der Webseite der Stadt Termine buchen. Allerdings: Für Juli sieht es schon ziemlich schlecht aus, es gibt keine Termine mehr. „Der Service wird richtig gut angenommen“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Dass es online keine Termine mehr gibt, heiße allerdings nicht, dass Bürger tatsächlich keinen Ausweis mehr beantragen oder einen Hund anmelden können.

Idee gab es bereits vor Corona

Ab dem 5. Juli soll das Rathaus wieder für den Publikumsverkehr öffnen, dann seien auch Spontanbesuche möglich, so Bergner. „Allerdings könnte das dann mit Wartezeiten verbunden sein.“ Bei den Online-Terminen ginge die Bearbeitung schneller. „Im Prinzip ist die Terminbuchungsoption eine Win-Win-Situation. Auch wir als Verwaltung können damit besser planen“, meint der Oberbürgermeister. „Und die Leute begrüßen es, wenn sie schnell wieder aus dem Amt raus sind.“ Corona habe die Einführung des Buchungssystems zwar beschleunigt, die Idee dazu habe es aber bereits vor der Pandemie gegeben.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bibliotheken und Museum sind wieder offen

Seit dieser Woche haben in Schkeuditz auch die Bibliotheken und das Museum wieder geöffnet. Seit Mitte Dezember waren alle Einrichtungen geschlossen, damals wurde der zweite Lockdown in Deutschland beschlossen. Die Anliegen, für die das Rathaus zuständig ist, seien aber während der gesamten Zeit bearbeitet worden, so Bergner. „Es musste nur ein Termin vereinbart werden.“ Bis vor einiger Zeit noch per E-Mail und Telefon, mittlerweile eben auch online.

Auch Impftermine gibt es online

Neben den Verwaltungsdienstleistungen können auch Termine zum Impfen online gebucht werden. Sowohl für den 30. Juni als auch für den 10. Juli gibt es noch freie Zeiten. Geimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer in der Dreifeldhalle in Schkeuditz.

Von Linda Polenz