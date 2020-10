Schkeuditzer singen mit Posaunenchor

Schkeuditz

Unter dem Motto „ Schkeuditz singt“ nahm die Große Kreisstadt am Wochenende an einer deutschlandweiten Aktion teil. Zahlreiche Schkeuditzer kamen zum Rathaus, wo der Evangelische Posaunenchor für die richtige Begleitung sorgte.

Kerzen und Singen für die Einheit

Unter anderem schallte „Die Gedanken sind frei“ über den Rathausplatz. Auch „Über sieben Brücken musst du gehn“ stimmte der Posaunenchor an. Die Mitsänger aus der ganzen Stadt hielten Kerzen in den Händen. Es war das Schkeuditzer Gedenken an die Deutsche Einheit, an die Pfarrer Axel Meißner in einer Rede erinnerte. Insbesondere der Leipziger Beitrag zur Friedlichen Revolution wurde am 30. Geburtstag der Deutschen Einheit herausgestellt.

Von Linda Polenz