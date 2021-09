Schritttempo auf Schkeuditzer Hauptachse

Schkeuditz

Es war ein eindrucksvolles Video, das in der jüngsten Sitzung des Schkeuditzer Stadtrates gezeigt wurde: Zwei Laster schieben sich an einer besonders schmalen Stelle in der Leipziger Straße aneinander vorbei. Als erste Maßnahme zum Schutz der Anwohner wurde das Tempolimit nun auf 10 Stundenkilometer heruntergesetzt. Denn: Der Fußweg ist an der schmalsten Stelle gerade mal 90 Zentimeter breit.

Anforderungen an Staatsstraße werden nicht mehr erfüllt

„Das Tempolimit löst das Problem natürlich nicht“, erklärte der Schkeuditzer Straßenverkehrsplaner Christian Thier. „Aber es ist eine kurzfristige Maßnahme für mehr Schutz in diesem Bereich.“ Die Straßenbreiten einschließlich der Gehwegbreiten erfüllten nicht mehr die Anforderungen, die heute an eine Staatsstraße gestellt werden. „Es stehen weitere Maßnahmen im Raum, die Verkehrsführung muss da zeitnah geregelt werden“, so Thier. „Das ist jetzt unsere Aufgabe.“

Oberbürgermeister geht von Ampellösung aus

Konkreter wurde Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Die Planer sind schon beauftragt, um nach Lösungen zu suchen“, meinte er. „Ich gehe davon aus, dass es eine Ampellösung geben wird.“ Bei einer Diskussion in einer nicht-öffentlichen Schkeuditzer Facebook-Gruppe nannte er Mitte Oktober als möglichen Zeitraum zur Realisierung. „Mittel- bis langfristig muss dieser Bereich baulich umfangreich umgestaltet werden“, erläuterte der OBM dort auf eine Nachfrage. „Doch das braucht Zeit.“ Er sei sich bewusst, dass das keine „vergnügungssteuerpflichtigen Entscheidungen“ seien. „Es sind sicher wieder einige unterwegs, die meinen, dass wieder der Mann ohne Kopf unterwegs sei“, sagte er. „Doch da antworte ich voller Überzeugung: Lieber Mann ohne Kopf, der Entscheidungen trifft, als ein Mensch, der unter einem Lkw stirbt.“

Schwerlastanteil bei sechs Prozent

Genau 5,40 Meter ist die Fahrbahn in diesem Bereich laut Verkehrsplaner breit. „Wir haben eine Nutzung von 7800 Fahrzeugen am Tag, der Schwerlastanteil liegt bei sechs Prozent“, so Thier. Die Temporeduzierung auf Schrittgeschwindigkeit könne aus seiner Sicht keine dauerhafte Lösung sein. „Das behindert den Verkehrsfluss“, sagte der Planer.

Auch in der Halleschen Straße Probleme

Stadtrat Nicky Böttcher geht diese Regelung nicht weit genug. „In der Halleschen Straße haben wir doch dasselbe Problem“, meinte er. Tatsächlich müsse mal generell über die Verkehrsströme der Stadt nachgedacht werden, antworte der Oberbürgermeister. „Da gibt es in der Verwaltung bereits Überlegungen.“ Allerdings könne das Problem in der Leipziger Straße nicht als Blaupause für andere Gefahrenstellen verstanden werden.

Strecke wird von Stau-Umfahrern genutzt

In den sozialen Medien halten sich die Meinungen zu der Tempo-Sofortmaßnahme die Waage. Während einige das befürworten, halten es andere für überzogen. „Wir werden in wenigen Wochen sehen, was die bestmögliche Lösung ist“, erklärte Bergner auf Nachfrage. „Ich werde es jedenfalls nicht hinnehmen, dass weiter eine Gefahr für die Menschen dort besteht.“

Durch die Baustelle auf der Autobahn 9 wird die Leipziger Straße derzeit stark durch, dem Stau ausweichende, Autos und Lkw befahren.

Von Linda Polenz