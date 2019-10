Schüler brauchen Spenden für Stolperstein-Projekt

Schkeuditz

Eine Gruppe historisch interessierter Schülerinnen und Schüler des Schkeuditzer Gymnasiums wird auch in diesem Jahr wieder die Stolpersteine der Stadt putzen und eine Mahnwache halten. Um drei weitere Steine für Euthanasie-Opfer verlegen zu können, fehlen allerdings noch Spenden.

Unter dem Motto „Auf der Suche nach verlorenen Menschen – verfolgte Schkeuditzer erhalten ihre Identität zurück“ wollen die Jugendlichen durch die Verlegung der Stolpersteine die bleibende Erinnerung erhalten, wie es in einem Informationsflyer der Gruppe heißt. „Mit dem Projekt möchten wir die Bevölkerung über die NS-Verbrechen in ihrem Heimatort aufklären.“

Erinnerung an drei Euthanasie-Opfer aus Altscherbitz

Aus diesem Grund sind die Gymnasiasten bereits vor einigen Wochen von Haustür zu Haustür gegangen und haben um Spenden für das neueste Projekt gebeten. Konkret geht es dabei um drei Stolpersteine, die für drei Schkeuditzer Patienten des Krankenhauses Altscherbitz verlegt werden sollen, die der Euthanasie im Nationalsozialismus zum Opfer fielen: Charlotte Rohde, Georg Fritzsche und Ernst Hennig. Los gehen soll es am 29. November mit der Verlegung des Steins für Charlotte Rohde. „Uns fehlen leider noch 100 Euro“, erklärt Projektleiter Henry Lewkowitz vom Erich-Zeigner-Verein. „Wir bitten die Schkeuditzer nochmals um Spenden für das Projekt.“

70 000 Stolpersteine weltweit

Ein Stolperstein kostet 120 Euro, das Projekt ist rein durch Spenden finanziert. Derzeit gibt es mehr als 70 000 Stolpersteine in mehr als 20 Ländern der Welt. An fünf Stellen liegen auch in Schkeuditz momentan 14 solcher Mahnmale. Unter anderem für die Sinti-Familie Laubinger/ Steinbach an der Albanuskirche, für die jüdische Familie Engelberg und Osias Krumholz sowie für den Kommunisten Kurt Beyer.

Wie bereits im vergangenen Jahr wollen die Gymnasiasten auch in diesem Jahr am 9. November die bereits verlegten Stolpersteine in Schkeuditz putzen. Zudem soll eine Mahnwache für alle Opfer des Nationalsozialismus abgehalten werden.

Von Linda Polenz