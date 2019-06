Schkeuditz

Sie sind engagiert und interessiert: Eine Gruppe von Neuntklässlern des Gymnasiums Schkeuditz hat sich im laufenden Schuljahr mit den Geschichten dreier Euthanasieopfer aus Altscherbitz beschäftigt. Nun ist geplant, Stolpersteine für die Opfer des Nationalsozialismus an deren letzten frei gewählten Wohnorten zu verlegen.

Ein Stolperstein kostet 120 Euro

„Ein Stolperstein kostet 120 Euro“, erklärt Henry Lewkowitz vom Verein Erich-Zeigner-Haus. „Und wir wollen ja drei verlegen.“ Heißt, die Mädchen und ein Junge müssen 360 Euro bis zum November zusammenbekommen. „Wir haben bereits einen Kuchenbasar veranstaltet“, sagt Verena Ruwoldt. Die 16-Jährige gehört zum Projektteam. „Jetzt sind weitere Aktionen geplant.“

An verschiedenen Stellen trugen die Schüler Informationen über die Altscherbitzer Nazi-Opfer zusammen. Quelle: Michael Strohmeyer

Fotos von Opfern sind selten

Begonnen hatte alles im vergangenen Jahr mit einem außerschulischen Projekt. „Wir haben uns als erstes auf den Weg nach Altscherbitz gemacht und uns über die Opfer erkundigt“, erzählt Lewkowitz. Per Zufallsprinzip seien dann die drei Schkeuditzer Euthanasie-Opfer Georg Fritzsche, Charlotte Rohde und Ernst Hennig aus den etwa 30 bekannten Opfern ausgewählt worden. „Die Recherche war nicht leicht“, so der Projektleiter. „Die meisten Angaben stimmen nämlich nicht.“ Einzig die Geburtsorte seien authentisch. „Dann haben wir im Staatsarchiv in Leipzig recherchiert und Briefe und Anfragen bis ins Bundesarchiv geschickt“, erklärt er. Großer Aufwand, der sich gelohnt hat: Von den drei Opfern gibt es jeweils sogar ein Foto. „Das ist eher selten“, so Lewkowitz.

Schüler gehen von Tür zu Tür

Bis zum Schuljahresende werde das Projekt noch fortgeführt, im November sollen die Steine dann an den Wohnhäusern der Opfer verlegt werden. Bis dahin gilt es jedoch, noch die Kosten für die Steine mittels Spenden zu sammeln. „Wir werden dazu von Haus zu Haus gehen“, sagt die 14-jährige Helene Haberland, die ebenfalls Mitglied der Projektgruppe ist. „Vor allem werden wir zu den Leuten gehen, die in den Häusern leben, in denen auch die Opfer lebten.“ Damit soll die Erinnerung wach gehalten werden, wie die Mädchen betonen.

Gelebte Zivilcourage

Henry Lewkowitz vom Erich-Zeigner-Verein geht noch einen Schritt weiter. „Das ist gelebte Zivilcourage, was die Jugendlichen hier machen“, sagt er. Von Tür zu Tür zu gehen und eine Sache zu verteidigen sei eben auch gesellschaftliches Engagement. „Das sind junge Menschen, die sich da hinstellen und für ihr Projekt kämpfen“, so Lewkowitz. „Das finde ich großartig.“ Für all das brauche es natürlich auch Lehrer und Schulleiter, die hinter solch einer Sache stehen. „Und die Stadt“, fügt Geschichtslehrerin Claudia Rohr hinzu. Das sei schließlich auch nicht selbstverständlich. Lewkowitz kann das bestätigen. „Erst jüngst hat uns eine Kommune das Verlegen der Steine untersagt“, erklärt er. „Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen.“

Neues Aufarbeitungsprojekt bereits in Planung

Für das neue Schuljahr haben die Jugendlichen gemeinsam mit dem Erich-Zeigner-Verein schon das nächste Projekt im Auge. Nach den Stolpersteinen für die Opfer soll es Gedenktafeln für die stillen Helden geben. „Also all jene, die im Rettungswiderstand andere vor den Nationalsozialisten geschützt haben“, so Lewkowitz. Das sei noch viel schwerer zu recherchieren als die Opfer.

Aber die Jugendlichen wollen sich der Aufgabe stellen. „Es ist toll, den geschichtlichen Hintergrund mitzubekommen“, sagt Amy Schubert. Und Cara Solbrig fügt hinzu: „Wir müssen ja immer erstmal aus all den Infos sortieren, was wichtig ist und was nicht. Das ist aufwändig, aber es ist auch toll, am Ende ein Ergebnis zu sehen.“ Das sollen bei den stillen Helden in Form einer Gedenktafel an den letzten frei gewählten Wohnhäusern auch andere sehen können. So wie bei den Stolpersteinen für die Opfer.

Von Linda Polenz