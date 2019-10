Schülerin vom BSZ Delitzsch erfolgreich im Snackwettbewerb

Delitzsch/München

Ein aufregendes Wochenende liegt hinter Berufsschülerin Nicole Pokorny und Lehrer Christoph Janetzki. Die beiden haben das Berufliche Schulzentrum Delitzsch (BSZ) in München beim Deutschen Fleischer-Verbandstag und dem daran angeschlossenen Nachwuchswettbewerb „Homann Snack Star – Snack des Jahres“ vertreten. Mit Erfolg. Die 20-Jährige hat den dritten Platz belegt.

Eigene Kreation entwickelt

Dafür hat die junge Frau aus Schkeuditz, die aktuell im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin ist, einen ganz eigenen Snack entwickelt, das Rezept erdacht und gemeinsam mit ihrem Lehrer in der Delitzscher BSZ-Küche zur Wettbewerbsreife entwickelt. Mit den Poko-Spießen, Poko ist dabei eine Abwandlung des Namens Pokorny, hat die Auszubildende einen Leckerbissen geschaffen. Dazu wird Gehacktes abgeschmeckt, 12 kleine Hackkugeln mit Käsewürfel gefüllt. Vier der Hackbällchen werden mit Mehl, Ei und Paniermehl paniert. Vier weitere Hackbällchen mit Bacon ummantelt und die restlichen mit Zucchini. Dann werden Spieße abwechselnd mit Paprika, den Bällchen und Zwiebeln bestückt und frittiert. Ganze 50 Portionen ihrer Poko-Spieße musste das Team am Wochenende in München in nur wenigen Stunden fertigen und der Jury präsentieren.

BSZ Delitzsch immer wieder dabei

Für das BSZ war der Wettstreit nicht der erste. Lehrer Christoph Janetzki hatte bereits vergangenes Jahr eine Schülerin mit ihrem Jägerschnitzel-Bürger-Rezept bis zum dritten Platz begleitet und beschlossen, mit seinen Schülern verstärkt an solchen Wettbewerben teilzunehmen. Nun hatte er zwei seiner Schützlinge unter die besten Zehn von hunderten Einsendern gebracht.

Von cj