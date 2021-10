Schkeuditz

Ein 27-Jähriger war am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr auf der Leipziger Straße in Schkeuditz in Richtung Markt unterwegs, als er einen Radfahrer übersah. Der Peugeot des Mannes kollidierte mit dem Zweirad. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND