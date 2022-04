Sicherheitsanalyse für Schkeuditz vorgestellt

Schkeuditz

Wie sicher fühlen sich die Schkeuditzer eigentlich in ihrer Stadt? Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Sicherheitsanalyse durchgeführt. Mittels einer Bürgerbefragung wurde neben der Lebensqualität auch das Gefühl von Ordnung und Sicherheit ermittelt – und daraus wurden verschiedene Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Genau 1000 Schkeuditzer bekamen Umfrage

„Wir hatten einen Rücklauf von 32 Prozent bei der Bürgerbefragung“, erklärt Jörg Feldmann von der Neue Köhler Managementgesellschaft, der die Ergebnisse der Sicherheitsanalyse in der jüngsten Stadtratssitzung vorstellte. Die Gesellschaft ist vom Landespräventionsrat mit der Erstellung der Analyse beauftragt worden. „Das ist wirklich ein super Ergebnis.“ Insgesamt 1000 zufällig ausgesuchten Schkeuditzerinnen und Schkeuditzern wurde ein Katalog mit 62 Fragen zugeschickt. Themengebiete waren unter anderem die Bedeutung von Nachbarschaft, das Sicherheitsgefühl, die persönliche Beeinträchtigung und Unwohlsein durch Gruppen und Orte oder eigene Kriminalitätserfahrungen.

Etwa 88 Prozent der Befragten wohnt gern in Schkeuditz

Die Umfrage zeigt: Etwa 88 Prozent der Befragten wohnt gern oder sehr gern in Schkeuditz. Allerdings sehen die Bürgerinnen und Bürger auch Handlungsbedarf in einzelnen Bereichen, besonders bei der schulischen Ausstattung, dem Straßenbau und der Digitalisierung von Behördengängen. Die Sauberkeit kommt erst an Platz vier, das Entfernen von Schmierereien an siebter Stelle. Aber: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt wünschen sich, dass das Ordnungsamt mehr Präsenz zeigt und bestehende Regeln konsequenter durchgesetzt werden.

Graffiti schnell beseitigen

Aus den Ergebnissen der Befragung und der objektiven Lage sind dann Handlungsempfehlungen entstanden. „Im Bereich Prävention empfehlen wir die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts ‚Saubere Stadt’“, so Feldmann. „Müll und Graffiti werden als besonders störend empfunden, wenn der Zustand länger andauert.“ Deshalb sei die Empfehlung, Graffiti immer schnell zu entfernen. „Außerdem sollten Nachbarschaftskampagnen etabliert und generationsübergreifende Begegnungsstätten geschaffen werden“, so Feldmann.

Bürgerpolizist soll bekannter werden

Ein großer Punkt sei zudem das Thema Polizei. „Die meisten Befragten kennen den Bürgerpolizisten vor Ort gar nicht“, erklärt Feldmann. „Deshalb sollte er bekannter gemacht werden, damit die Menschen wissen, an wen sie sich wenden können.“ Zudem habe die Befragung ergeben, dass sich Personen, die schon mal Opfer bestimmter Delikte wurden, sicher sind, erneut eine Straftat erleben zu müssen. „Das ist ein Ausdruck von Furcht“, so Feldmann. Helfen könne dagegen beispielsweise die Kontaktaufnahme mit den Opfern – durch vertrauenswürdige Personen.

Wiederholung in fünf Jahren

„Ich finde das alles sehr spannend“, meinte Stadträtin Bärbel Kinski (Freie Wähler). „Allerdings müssen wir in den Ausschüssen und im Stadtrat nun darüber sprechen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen.“ Er habe auch schon den einen oder anderen Gedanken, wie damit umgegangen werden könne, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Es sei geplant, die Sicherheitsanalyse in fünf Jahren zu wiederholen.

Von Linda Polenz