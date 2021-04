Schkeuditz

Wie sicher fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger von Schkeuditz? Die Stadt will es genau wissen und schickt 1000 zufällig ausgewählten Einwohnern in den nächsten Tagen einen Fragebogen. Hinter der Aktion stehen auch Polizei und Landespräventionsrat.

„Ich glaube nicht, dass Schkeuditz eine Kriminalitätshochburg ist“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) zu Beginn der Projektvorstellung am Mittwoch. „Dennoch gibt es auch bei uns Delikte, die zu beachten sind.“ Es sei daher wichtig zu wissen, was die Menschen denken, wo sie sich sicher fühlen und wo nicht. Danach könnten dann zusammen mit dem Kriminalpräventiven Rat der Stadt geeignete Maßnahmen und Projekte angegangen werden.

Landespräventionsrat stellt Coach

Den Rat gebe es seit dem Jahr 2004, ergänzte Ordnungsamtsleiter Michael Winiecki. „Er wurde gegründet, um das allgemeine Sicherheitsgefühl zu erhöhen.“ Das Ziel der Umfrage sehe er darin, sich den Nöten der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Sicherheit und Ordnung anzunehmen und präventiv tätig zu werden. Der Landespräventionsrat stelle im Zuge der Auswertung einen Coach zur Verfügung, „der uns hier bei der Arbeit im Kommunalpräventiven Rat unterstützt“.

Die Landesstrategie Allianz Sichere Sächsische Kommunen ist mit Pirna als Modell gestartet. Schkeuditz ist im Arbeitspaket 1 dabei – zusammen mit sechs weiteren Kommunen: Colditz, Johanngeorgenstadt, Zwickau, Plauen, Annaberg-Buchholz und Reichenbach. Insgesamt beteiligen sich 16 Städte und Gemeinden an dem Projekt. „Eigentlich finde ich den Begriff Projekt unpassend“, sagte Torsten Kosuch vom Landespräventionsrat. „Ein Projekt ist immer über einen Zeitraum definiert. Für uns ist eher eine Strategie, die langfristig angelegt ist.“

Nur einzelne Fragen sind lokal

Der Fragebogen, der an die 1000 repräsentativ ausgewählten Schkeuditzer geht, ist landeseinheitlich gleich. Nur einzelne Fragen auf den insgesamt 15 Seiten wurden an die Kommunen angepasst. Die Flughafenstadt hofft auf eine hohe Beteiligung. „Es ist wirklich wichtig, dass die Schkeuditzer mitmachen“, betonte Ordnungsamtschef Winiecki. „Auf diese Weise können sie die Arbeit der Polizei, der Ortspolizeibehörde und der Stadträte unterstützen.“ Auch weil auf die Befragung konkrete Maßnahmen folgen sollen. Je mehr Schkeuditzer an der Befragung teilnehmen würden, desto repräsentativer sei das Ergebnis. Um einen Anreiz zu schaffen, den Fragebogen online auszufüllen, haben Stadt und Landespräventionsrat jeweils 500 Euro bereitgestellt. Aus allen Online-Teilnehmern werden 50 Bürgerinnen und Bürger gelost, die einen Gutschein über 20 Euro für eins der teilnehmenden Schkeuditzer Geschäfte und Restaurants bekommen.

Ordnungshüter ist gespannt

Polizeidirektor Peer Oehler, der Leiter des Reviers Leipzig-Nord, zu dem Schkeuditz gehört, ist gespannt auf die Ergebnisse der Befragung. „Das ist ja auch für uns mal eine Wasserstandsmeldung, wie wir als Polizei da stehen.“ Allerdings machte er deutlich, dass insbesondere im Bereich Prävention die Gesamtgesellschaft gefragt sei.

Von Linda Polenz