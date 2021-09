Schkeuditz

Die AfD hat in Schkeuditz sowohl mit den Erst- als auch mit den Zweitstimmen gewonnen. Die Grünen haben nicht einmal die Fünf-Prozent-Hürde gemeistert.

Lesen Sie hier noch einmal nach wie die Menschen in Schkeuditz abgestimmt haben. Informieren Sie sich auch wie sich die Menschen in den anderen Gemeinden in Sachsen gewählt haben und wer die 16 Wahlkreise geholten haben.

So hat Schkeuditz gewählt

Von LVZ