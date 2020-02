Soll Schkeuditz das Sparschwein schonen?

Schkeuditz

Am Montag soll der Schkeuditzer Stadtrat über die Ausgaben für 2020 abstimmen. Zu denen gab es einen Einwand; den des Dölziger Ortschaftsrates Heiko Leske. Er fordert, nicht weiter an die Rücklagen zu gehen.

Forderung: Stadt soll nicht weiter auf Rücklagen zugreifen

Im Grunde ist der Beschluss eines Nachtragshaushaltes eine Formalie. Die wirklich großen Positionen werden mit dem normalen Doppelhaushalt entschieden. In Schkeuditz sorgt Leskes Einwand nun aber möglicherweise für Grundsatzdiskussionen. „Bei allem Verständnis für die enormen Investitionen, die die Stadt tätigt und fordert, kann ich es nicht gut finden, dass in Zeiten höchster Konjunktur ein Kapitalverzehr stattfindet“, kritisiert Leske. Heißt: Schkeuditz soll nicht auf die Rücklagen zurückgreifen. Stattdessen solle die Verwaltung Maßnahmen aufzeigen, wie die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wirkungsvoll geschlossen werden kann – ohne das Ersparte aufzubrauchen.

„Im Jahr 2026 keine Rücklagen mehr“

Mit dem Jahresabschluss 2016 hatte die Stadt Schkeuditz 16 Millionen Euro angespart. „Bis 2019 hat schon ein Verzehr der Rücklagen um etwa 3,8 Millionen Euro auf 12,3 Millionen Euro stattgefunden“, so Leske. „Im Jahr 2020 sollen weitere 1,9 Millionen Euro entnommen werden.“ Und bis 2023 sei prognostiziert, dass das Ersparte bis auf 4,8 Millionen Euro zurückgeht. „Das bedeutet im Klartext, dass innerhalb von acht Jahren die Rücklage der Stadt Schkeuditz um 75 Prozent aufgebraucht wurde“, rechnet Leske. „Bei Fortschreibung dieser Entwicklung wird die Stadt im Jahr 2026 keine Rücklage mehr haben.“

Viele Pflichtaufgaben – wenig Freiwilliges

Über den Einwand werde in der Stadtratssitzung abgestimmt, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Allerdings sind bei so einem Haushalt nur ein marginal kleiner Teil freiwillige Ausgaben. Das meiste sind Pflichtaufgaben, die eine Kommune leisten muss.“ Die größten Posten: Kindereinrichtungen, Soziales, Schulen. „Deshalb gibt es kaum Möglichkeiten, zu kürzen“, so Bergner. Dies könne lediglich im freiwilligen Bereich passieren. „Also bei der Förderung von Vereinen, von Stadt-, Dorf- und Ortsteilfesten, des Jugendklubs, der Kultur“, sagt Bergner. „Wir sind aber weit davon entfernt, das zu tun. Das wäre für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unserer Stadt nicht gut.“

Keine wertende Formulierung

Die Stadtverwaltung habe sich mit der Rechtsaufsichtsbehörde sehr intensiv über den Umgang mit dem Bürgereinwand ausgetauscht. „Fakt ist, darüber muss der Stadtrat abstimmen“, erklärt Bergner. „Und das werden wir am Montag auch tun.“ Und zwar bevor über den eigentlichen Nachtragshaushalt abgestimmt wird.

Auch Bürgerfragestunde geplant

Die Stadtratssitzung am Montag beginnt um 19 Uhr. Neben verschiedenen Informationen und den beiden Abstimmungen zu den Haushaltsvorlagen findet eine Bürgerfragestunde statt. Zudem können die Fraktionen Anfragen und Erklärungen an die Verwaltung richten.

Von Linda Polenz