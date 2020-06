Schkeuditz

Die unendliche Geschichte in der Schkeuditzer Mühlstraße geht weiter: Ursprünglich war geplant, den dritten Bauabschnitt am Freitag zu beenden und die Bundesstraße wieder für den Verkehr freizugeben. Davon ist allerdings nichts zu sehen. Und Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) hält sich bei diesem Thema bedeckt.

Lasuv bestätigt Verzögerungen

Auf Nachfrage der LVZ teilt hingegen das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit: „Die Öffnung der Mühlstraße wird sich verzögern. Wir befinden uns dazu aktuell in Abstimmungen mit den beteiligten Parteien.“ Weitere Informationen, wann die Mühlstraße nun geöffnet werden soll und was zur erneuten Bauverzögerung geführt hat, wolle man in der nächsten Woche bekannt geben.

Anzeige

Bauzeit bereits ein halbes Jahr länger als geplant

Die Mühlstraße ist mittlerweile seit mehr als einem Jahr dicht – mit einer Unterbrechung von Ende Dezember bis Ende Februar. Ursprünglich war die Fertigstellung für den 20. Dezember geplant, bis dahin konnte allerdings nur der zweite Bauabschnitt beendet werden. Nach Beratungen mit der Stadt Schkeuditz ist damals entschieden wordenLinda Polenz. , den dritten Bauabschnitt ins neue Jahr zu legen.

Weitere LVZ+ Artikel

Unbekannte Kabel sollen Grund sein

Auf einer Länge von 510 Metern wird die Mühlstraße seit Juni des vergangenen Jahres komplett saniert. Während der Bauarbeiten kam es immer wieder zu Verzögerungen, unter anderem weil Material nicht geliefert und unbekannte Kabelleitungen gefunden wurden. Auch jetzt sollen wieder plötzlich aufgetretene Kabel der Grund für die Verzögerung sein. Die Baumaßnahme kostet 1,4 Millionen Euro.

Von Linda Polenz