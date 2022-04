Spitzen-Sportler in Schkeuditz geehrt

Schkeuditz

Sport frei – nach zwei Jahren Abstinenz wurden in Schkeuditz zum ersten Mal wieder verdiente Sportlerinnen und Sportler der Stadt geehrt. In insgesamt acht Kategorien nahm die Stadt gemeinsam mit dem Landessportbund und dem Landkreis Nordsachsen die Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 im Kulturhaus „Sonne“ vor.

Sportlerinnen des Jahres 2020

Die mehrfache Landeshallen- und Deutsche Vizemeisterin in der Leichtathletik, Annabell Gossel, wurde die beste Sportlerin des Jahres 2020. Sie trainiert seit 2017 beim Leichtathletikclub Schkeuditz (LAC) und besucht seit 2020 das Landessportgymnasium. Ebenfalls für das Jahr 2020 wurde Judoka Sina Grabe ausgezeichnet. Sie ist 2011 zum Judo gekommen und hat seither an 55 Wettkämpfen teilgenommen. Sie trägt den blauen Gürtel und ist Landesmeisterin der U18 in Sachsen geworden. Als beste Mannschaft des Jahres 2020 wurde die Herren der Sektion Kegeln des Sportvereins Dölzig geehrt. In den Jahren 2018/19 und 2019/20 wurden sie jeweils Stadtmeister.

Ponyclub wird Nachwuchsmannschaft 2021

Als beste Sportlerin des Jahres 2021 wurde Hermine Just ausgezeichnet. Sie ist bereits als Dreijährige in den Judoverein eingetreten und hat die überwiegende Anzahl der Einzelkämpfe gewonnen, insgesamt hat sie an 67 Wettkämpfen teilgenommen. Im vergangenen Jahr hat sie sich das erste Mal für die Deutsche Einzelmeisterschaft qualifiziert. Zur Mannschaft des Jahres 2021 wurden die Herren 40 des Tennisclub Schkeuditz gekürt. In ihrer ersten Saison hat die Mannschaft, die sich aus der Herren 30 gründete, alle Spiele gewonnen. Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde die Bezirksmeisterschaft geholt, nun sind die Herren in die Verbandsliga aufgestiegen. Die beste Nachwuchsmannschaft wurden die „Wolteritzer Mädels vom Ponyhof“, wie Moderator Torsten Kolbe ankündigte. Das U18-Team holte zahlreiche Titel in den so genannten Mounted Games, den „Spielen zu Pferde“. Für besonderes ehrenamtliches Engagement erhielten die Platzwarte beim Sportverein Dölzig, Gina und Hubert Schote, sowie Übungsleiter Hannes Scholz die Auszeichnungen.

OBM lädt zum Tanzen ein

„Ich freue mich, dass nun in Sachen Corona die Dinge wieder ein bisschen anders laufen“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Vor allem aber freue ich mich, dass es wieder einen Sportlerball gibt.“ Er lade alle ein, nach den Ehrungen ausgiebig das Tanzbein zu schwingen. Zunächst sorgten allerdings die „Jumping Beats“ für ordentlich Stimmung. Die fünf Mädels interpretierten das Thema „Seilspringen“ auf die tänzerisch-akrobatische Weise und ließen das Publikum staunen.

Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) gratuliert seinem Vorgänger Jörg Enke (Freie Wähler) zur Auszeichnung. Quelle: Michael Strohmeyer

Kleine Randnotiz: Mit den Tennisspielern nahm auch Ex-Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) am Sportlerball teil. Sein Nachfolger im Amt begrüßte ihn fast überschwänglich – trotz offensichtlicher Differenzen im Wahlkampf. „Ich freue mich außerordentlich, dass mit den Tennisspielern mein Vorgänger Jörg Enke heute da ist“, sagte Bergner, der ihm dann auch zur Auszeichnung gratulierte.

Von Linda Polenz