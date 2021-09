Sponsoren stiften in Schkeuditz Bücher und Schulrucksäcke

Schkeuditz

Zum Start in das neue Schuljahr gab es jetzt in Schkeuditz gleich zwei Spendenübergaben, mit denen Kinder beim Lernen und Beschäftigen mit Büchern gefördert werden sollen. So überreichte im Kulturhaus Sonne Andre Mannchen, Inhaber der Schkeuditzer Buchhandlung am Markt, an fünf Kindertagesstätten je eine prall gefüllte Lesekiste. Eine weitere Kiste erhielt die Stadtbibliothek, in der sich dann Tagesmütter die Kinder-Bücher ausleihen können.

Die „Sonnenkäfer“ aus Dölzig und Wehlitz, die „Spatzen“ aus Radefeld, die Villa Kunterbunt aus Glesien und die Mädchen und Jungen aus der neuen Schkeuditzer Kita St. Martin freuten sich mit ihren Erzieherinnen über das Geschenk. Darin enthalten sind 18 verschiedene Titel vom Zahnputzbuch über Yogaanleitungen bis hin zu lustigen Freundschaftsgeschichten für Kinder von zwei bis sechs Jahre. Hinzu kommen passende Ausmalbilder und „Bücherwurm-Orden“.

Freude über Bücherschätze

Möglich wurde die Spende auch durch Unterstützer wie die Zahnarztpraxis Wolf oder die Stadtwerke Schkeuditz. Deren Geschäftsführer Ingolf Gutsche gab die Bücherschätze mit aus. Er öffnete auch eine Kiste, um den Kindern zu zeigen, was da alles drin ist. Die lehrreichen und bunt gestalteten Bücher fanden sofort kleine Liebhaber. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir hier gemeinsam mit anderen einen Beitrag für unsere Kinder leisten“, so Gutsche.

Der Inhalt der Lesekisten kommt bei den Kindergarten-Kindern sehr gut an. Quelle: Michael Strohmeyer

„Viele Eltern arbeiten bei uns“

Zeitgleich fand im DRK-Hort „Haus der Elemente“ eine weitere Übergabe statt. Hier sponserte das Unternehmen Amazon 125 Schulrucksäcke, die mit Unterrichtsmitteln voll gefüllt waren. Die Rucksäcke sind für Hortkinder der ersten bis vierten Klassen gedacht. Hortleiterin Jana Teichmann und Erzieherin Tina Bieberstein nahmen die Spende stellvertretend für die Kinder entgegen. „Uns ist es ein Bedürfnis, hier in der Region Kindern beim Start in das neue Schuljahr zu helfen. Schließlich arbeiten viele Eltern aus Schkeuditz und Umgebung bei uns“, sagte Amazons General-Manager Dietmar Jüngling.

Das Unternehmen ist seit diesem Jahr am Flughafen Leipzig/Halle präsent, um von hier aus seine Waren in alle Welt zu schicken. Teichmanns Dank wiederum galt den Amazon-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie hatten die Rucksäcke nicht nur mit Schreibutensilien, sondern auch mit Brotdosen, Trinkflaschen und Mäppchen gefüllt. Im Rahmen der deutschlandweiten „Back to School“-Aktion wurden an 17 Amazon-Standorten mehr als 5500 Schulrucksäcke gefüllt und für Kinder aus sozial benachteiligten Familien in den Einrichtungen übergeben. Amazon verwies auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2020, wonach jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Das seien 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

Von Michael Strohmeyer und Olaf Barth