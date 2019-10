Sport frei in Schkeuditz

Schkeuditz

Am Dienstag trafen sich etwa 140 Kindergartenkinder im Alter von vier bis sechs Jahren in der Sporthalle Schkeuditz. Sie traten an zur 19. Kindergartenolympiade der TSG Schkeuditz, der Stadt und der Stadtwerke.

In verschiedenen Disziplinen mussten sich die Steppkes messen. Zehn Kinder haben jeweils eine Mannschaft gestellt. Während der Spiele konnten die Kinder beliebig ausgetauscht werden, je mehr Kinder eine Kita mitbrachte, desto weniger oft mussten die Kids jeweils antreten. Wer am besten für die Staffelspiele geeignet ist, haben die Mannschaften selbst festgelegt.

Am Ende hatte die Kita Storchennest aus Modelwitz die Nase vorn. Sie bekam neben Medaillen und Urkunden auch einen Plüsch-Pokal, den die Stadtwerke Schkeuditz gesponsert haben. Für die passende Musik zu den Spielen sorgte die Spezi-Diskothek aus Schkeuditz.

Wie zu erfahren war, soll es auch im kommenden Jahr wieder eine Kindergartenolympiade geben. Dann könnten die Kinder 20. Jubiläum feiern.

Von Michael Strohmeyer