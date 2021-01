Stadtbus Schkeuditz: Anbindung von Modelwitz weiter problematisch

Schkeuditz

Am 31. August des Vorjahres begann die Stadtbus-Zeit: Seither können die Schkeuditzer zwei Linien nutzen. Jetzt hat die Kommune zusammen mit dem Landratsamt Nordsachsen eine erste Bilanz gezogen. Weiterhin problematisch: die Anbindung des Ortsteils Modelwitz.

Fahrgastzahl steigen

Die Linien 191 und 193 sind längst zum gewohnten Bild in Schkeuditz geworden. „Trotz Corona läuft der Stadtverkehr wirklich gut“, freut sich Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Durchschnittlich nutzten 207 Fahrgäste die beiden Linien pro Tag. „Das sind mehr als doppelt so viele wie im innerstädtischen Angebot des Vorjahres“, so Bergner. Bevor der Stadtverkehr inklusive eigenem Tarif eingeführt wurde, hätten nur 91 Fahrgäste pro Tag den Öffentlichen Personennahverkehr in der Flughafenstadt genutzt.

Bus kann nicht wenden

Problematisch ist die Anbindung von Modelwitz. „Es ist derzeit leider schwierig bis unmöglich, den Bus in diesem Bereich wenden zu lassen“, sagt Bergner. „Die große Idee steht aber weiterhin: Wir wollen auch Modelwitz anbinden.“

