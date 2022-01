Stadtrat Schkeuditz macht Weg für Sportcampus frei

Schkeuditz

Ein weiterer Schritt in Richtung Stadionneubau in Schkeuditz ist gemacht: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes beschlossen. Darin ist auch ein Baufeld für eine mögliche Schwimmhalle ausgewiesen - was im Stadtrat zu Diskussionen führte.

„Andere Kommunen haben auch keine Schwimmhalle“

„Das ist ja prinzipiell alles sehr schön“, erklärte Stadtrat Frank Sachsenröder (Freie Wähler). „Aber wir meißeln hier etwas in Stein, was noch gar nicht klar ist.“ Ihn störe unter anderem, dass in der Vorlage davon die Rede ist, die Schwimmhalle gehöre zur Daseinsvorsorge. „Dazu gehören Schulen und Kitas“, so Sachsenröder. „Aber auch andere Kommunen haben keine Schwimmhalle.“

Förderantrag ohne Schwimmhalle

Das Thema Schwimmbad ziehe sich schon seit Jahren durch den Stadtrat, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Aber: Ob die Schwimmhalle jemals gebaut wird, darüber beschließen wir heute nicht.“ Zum jetzigen Zeitpunkt würde auch er nicht die Hand für ein Schwimmbad heben, meinte er. „Auch wenn ich anderer Meinung bin, für mich ist das sehr wohl Daseinsvorsorge.“ Es gebe eine Handlungsempfehlung des Freistaates Sachsen, in der Schwimmhallen in Mittelzentren durchaus vorgesehen sind, ergänzte Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). „Dennoch haben wir den Förderantrag nach Strukturstärkungsgesetz ohne Schwimmbad gestellt.“

Keine Entscheidung pro oder contra Schwimmhalle

Als ältester Stadtrat habe er all die Jahre miterlebt, als Schkeuditz eine Schwimmhalle hatte, erklärte Werner Dreßler (Freie Wähler). „Man kann nicht einfach sagen, dass andere Städte keine haben. Wir hatten ja eine“, meinte er. „Und es war immer ein Wunsch der Schkeuditzer, dass sie wieder errichtet wird.“ Er sei froh, dass sie nun wenigstens im Bebauungsplan drin stehe. „Wir sollten zusehen, dass wir das so schnell wie möglich auf den Weg bringen.“ Das stehe derzeit allerdings gar nicht zur Debatte, sagte der Oberbürgermeister. „Auch wenn mir das Thema sehr am Herzen liegt.“ Allerdings wäre es „töricht gewesen, wenn wir an dieser Stelle nicht wenigstens ein Baufeld eingeplant hätten“, so Bergner.

Hier auf dem Altscherbitzer Feld soll der neue Schkeuditzer Sportplatz-Komplex gebaut werden. Quelle: Michael Strohmeyer

Schkeuditz will Attraktivität steigern

Wie berichtet, soll in Altscherbitz, nördlich des Klinikkomplexes, ein Sportcampus entstehen. Dazu soll das Walter-Lutze-Stadion, das sich derzeit noch an anderer Stelle befindet, versetzt werden. „Der Bau der Sportanlagen verbunden mit dem Schwimmhallenbau stellt eine Maßnahme zur Daseinsvorsorge dar“, heißt es in der Vorlage. Darüber hinaus seien die Sportanlagen Begegnungsstätten. „Sie haben eine Relevanz für ein gesellschaftliches Miteinander und eine generationsübergreifende Teilhabe. Der von Flug-, Bahn- und Autobahnverkehr in besonderem Maße beeinflusste Wohnstandort Schkeuditz erhält durch das Vorhaben eine deutliche Standortaufwertung, welche auch durch die Bürger der Stadt als Bedarf formuliert worden ist.“

Beschluss über Fördermittel im Juni

Der Beschluss, der am Ende einstimmig gefasst wurde, sei eine Entscheidung, die eine hohe Bedeutung für die Stadt hat, meinte Bergner im Nachgang zum Stadtrat. „Das wird stadtbildprägend sein.“ Der Antrag auf Fördermittel für den Bau des Stadions sei bereits gestellt, im Juni soll die Maßnahme im Begleitausschuss zum Strukturstärkungsgesetz behandelt werden. „Das wäre schon ein Sechser im Lotto, wenn wir diesen Stadionneubau mit 90 Prozent gefördert bekommen“, so Bergner. Das Stadion soll dann auch den Standards des Deutschen Fußballbundes entsprechen.

Von Linda Polenz