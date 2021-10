Der Schkeuditzer Stadtrat tagt am Donnerstag und hat eine volle Tagesordnung zu stemmen. Unter anderem wird ein neuer Beigeordneter gewählt.

Stadtrat in Schkeuditz wählt neuen Beigeordneten

