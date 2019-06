Schkeuditz

Pünktlich zum Stadtfest ist Schkeuditz um eine Attraktion reicher: Am Markt und am Gymnasium gibt es ab sofort freies W-Lan. Den symbolischen Startschuss gaben die Verantwortlichen gestern.

OBM Bergner: Freies Internet ist strategischer Vorteil

„Stadtwerke Schkeuditz WLAN“ – unter dieser Kennung können sich Schkeuditzer und Besucher der Stadt von nun an in das neue Angebot der Stadt einloggen. „Durch das freie W-Lan wird die Attraktivität unserer Stadt nochmal erhöht“, freute sich Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Und es ist auch ein strategischer Vorteil.“ W-Lan zu haben, sei für viele Leute existentiell wichtig, so Bergner. „Auch Urlaubshotels werden ja heutzutage nicht mehr nach Lage oder Aussehen gebucht, sondern danach, ob es ein kabelloses Internet gibt.“

Ab September Stadt-W-Lan auch auf dem Rathausplatz

Gemeinsam mit dem langjährigen Partner HL komm Pyur haben die Stadtwerke Schkeuditz das Angebot eingerichtet. „Bisher auf dem Markt, am Gymnasium inklusive Spielplatz und Turnhalle und im Kulturhaus Sonne“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Ingolf Gutsche. Ab September werde das Stadt-W-Lan auch auf dem Rathausplatz laufen.

Vorreiter schon beim Breitbandausbau

Schkeuditz sei in Sachen Internet schon seit Jahren sehr innovativ, sagte Erik Dähne, Geschäftsführer von HL komm Pyur. „Schon beim Breitbandausbau ist die Stadt einen in Sachsen fast beispiellosen Weg gegangen und hat es in die eigenen Hände genommen“, erklärte er. „Das haben nicht viele so gemacht.“ Die meisten Kommunen hätten auf den Startschuss und die Fördermittel des Landkreises gewartet. „Von dieser guten Infrastruktur profitieren alle“, so Dähne. Schließlich könnten neben dem eigentlichen W-Lan durch das Glasfasernetz weitere Services zur Verfügung gestellt werden. „Man könnte beispielsweise auch Informationen auf das W-Lan schalten, so dass es einen Mehrwert für die Stadtbesucher gibt“, sagte Dähne. „Die Glasfaserinfrastruktur ist die Grundlage für alles Weitere.“

Digitale Verwaltung wird kommen

Das sieht der Oberbürgermeister genauso. „Ich bin sehr froh, dass wir das durch die hundertprozentige Tochter Stadtwerke in der Hand der Stadt haben“, so Bergner. „Gemeinsam mit unserem Partner haben wir das immer weiterentwickelt.“ Wo die Reise hingehe, könne man zwar erahnen, aber keineswegs wissen. „Wer hätte denn vor 15 Jahren gedacht, dass es Autos gibt, die alleine fahren können?“ Eine funktionierende Breitbandentwicklung sei aber auch im Behördenalltag wichtig. „Die Einwohner der Stadt werden künftig vermutlich nicht mehr ins Bürgeramt müssen, um ihren Ausweis zu beantragen“, meinte Bergner. „Das wird irgendwann alles von zu Hause aus gehen. Das fordern die Bürger und das wird auch irgendwann kommen.“ Auch dafür sei ein Glasfasernetz hilfreich. Bis hin dazu, dass auch die Verwaltung mittlerweile ans Breitbandnetz angeschlossen ist.

Dass das Stadt-Internet nun ausgerechnet kurz vor dem Stadtfest eingerichtet wurde, freue den Oberbürgermeister. „Wir haben uns schon länger darauf verständigt, es einrichten zu wollen“, so Bergner. „Damit wollen wir einmal mehr zeigen: Schkeuditz ist mehr als Flughafen und Wirtschaft. Schkeuditz ist auch eine lebenswerte Stadt.“

Von Linda Polenz