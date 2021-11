Schkeuditz

Bis heute sind es 366 Einsätze – geleistet von insgesamt fünf Freiwilligen Feuerwehren. Der Schkeuditzer Wehrleiter Uwe Müller hat in der jüngsten Sitzung des Schkeuditzer Stadtrates Bilanz des laufenden Jahres gezogen. „Ein weiteres, anderes Jahr geht zu Ende“, sagte er. „Mir persönlich und garantiert auch vielen weiteren Menschen fehlen ein ordentlicher Händedruck, eine Umarmung und ein ungezwungener Umgang miteinander.“

Meiste Einsätze fährt Feuerwehr Schkeuditz

Trotz der Pandemie und den vielen Einschränkungen werde die Feuerwehrarbeit aufrecht erhalten, erklärte Müller. „Dank des besonnenen Umgangs mit der Pandemie gab es in unseren Wehren keinerlei erwähnenswerte Ausfälle.“ Die meisten Einsätze habe mit 204 die Stützpunktfeuerwehr in Schkeuditz gefahren, gefolgt von der Feuerwehr in Dölzig mit 75 Einsätzen. „In der Realität ruft uns die Leitstelle manchmal mehrmals am Tag zum Einsatz“, so der Stadtwehrleiter. Die ehrenamtliche Arbeit sei von den Einsätzen her nicht planbar. „Man steht immer abrufbereit im Leben.“

Tageseinsatzbereitschaft schwierig

Und das sei nicht immer problemlos möglich. „In den Ortsfeuerwehren Radefeld, Wolteritz und Glesien besteht immer noch Personalbedarf“, erklärte Müller. „Kaum ein Kamerad arbeitet im Ort. Die Tageseinsatzbereitschaft ist durch die geringe Personaldecke nicht gegeben.“ In der Ortsfeuerwehr Dölzig, die einen guten Personalbestand vorweisen könne, bestehe das gleiche Problem. „Die Tageseinsatzbereitschaft ist teilweise nicht vorhanden“, meinte der Wehrleiter. „Hier arbeiten fast alle Mitglieder der Ortsfeuerwehr außerhalb von Schkeuditz.“

Staus sind ein Problem für die Einsatzzeit

Und noch ein Problem macht den Kameradinnen und Kameraden zu schaffen. „Die extreme Verkehrssituation, also die verstopften Straßen, die in der Innenstadt öfters vorzufinden sind, macht es den Einsatzkräften sehr schwer von ihrem Wohnort an das Gerätehaus zu kommen“, ärgerte sich Müller. „Die Parksituation am Rathausplatz und in der Teichstraße ist für eine zügige Anfahrt zum Gerätehaus ebenfalls nicht förderlich. Wir haben bereits mehrere Einsätze gehabt, wo durch die Verkehrssituation die Eingreifzeit nicht gehalten werden konnte.“ Die Feuerwehrleute kämen einfach nicht schnell genug zum Gerätehaus.

Von 143 Kameradinnen und Kameraden 17 Frauen

Insgesamt sei der Personalstand wieder leicht angestiegen. Insgesamt 143 aktive Kameradinnen und Kameraden, davon 17 Frauen, sind derzeit in den Schkeuditzer Wehren tätig. Sie kümmern sich unter anderem um schwerst eingeklemmte Personen in Fahrzeugen, um Brandstiftungen, ausgelöste Brandmeldeanlagen und fahren Gefahrguteinsätze. „Die Einsatzabarbeitung war unter Coronabedingungen schwierig“, meinte der Stadtwehrleiter. So hätten die Fahrzeuge nicht mit der Normbesatzung besetzt werden können. „Hinzu kamen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Einsatzkräfte wurden mit zusätzlichen Fahrzeugen an die Einsatzstelle befördert“, so Müller. „Einsatzauswertungen wurden auf dem Feuerwehrhof durchgeführt. Die extrem wichtige Einsatznachbesprechung, nach Einsätzen mit schwerst verletzten oder verstorbenen Personen, fand bei jeder Witterung auf dem Hof statt.“

Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft

Am Ende wurden besonders verdienstvolle Kameraden ausgezeichnet. So erhielten unter anderem Gerhard Ziegert, Herbert Kupfernagel und Manfred Handke für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr das Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen und einen Präsentkorb der Stadt Schkeuditz.

Von Linda Polenz