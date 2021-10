Stellplatz für Schkeuditzer Katastrophenschutzfahrzeug wird teurer

Schkeuditz

Nahezu jedes Wochenende werden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schkeuditz geschult. Auch am Katastrophenschutzfahrzeug (KAT), das seit dem vergangenen Jahr in Schkeuditz stationiert ist. Der Stadtrat musste nun Mehrausgaben für den Neubau eines Stellplatzes für die Spezialtechnik beschließen.

Etwa 80.000 Euro Mehrkosten

„Mir geht das persönlich gegen den Strich“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) vor dem Plenum. „Aber wir haben uns als Stadt verpflichtet, diese Aufgabe zu übernehmen.“ Bereits seit geraumer Zeit bemängelt er die fehlende Unterstützung in Sachen KAT. Der Grund: Das Fahrzeug kommt nicht nur in Schkeuditz zum Einsatz, sondern im gesamten Landkreis Nordsachsen. Die Kosten lägen allerdings komplett in Schkeuditz. Bisher seien 350.000 Euro für den KAT-Stellplatz im Haushalt verankert gewesen, heißt es in der Vorlage. Auf Grund einer Trinkwasserleitung, die unplanmäßig verlegt werden muss, würde sich die Investition nun aber auf etwa 430.000 Euro belaufen. Den 80.000 Euro Mehrkosten stimmte der Stadtrat mit zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme mehrheitlich zu.

Von Linda Polenz